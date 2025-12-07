紙風車劇團《武松打虎》大安森林公園開演，吸引2,500人觀賞「笑聲不斷」超幸福。（紙風車提供）

紙風車劇團今（7）日分別在台北大安森林公園與高雄橋頭接力演出2齣不同劇目，據了解，在台北大安森林公園演出《武松打虎》的部分，吸引2,500人觀賞，現場人山人海的畫面也曝光。

紙風車劇團深耕兒童劇場逾30年，持續以母語、在地文化與環境議題作為創作核心，今（7）日更分別在台北大安森林公園與高雄橋頭接力演出2齣不同劇目，其中台北大安森林公園露天音樂台的部分，今天16時演出的是《武松打虎》，高雄芋寮壽生廟17時登場的則是《寶莉回家》。

昨天有看368的小朋友，今天特別寫卡片來看《武松打虎》。（紙風車提供）

紙風車劇團《武松打虎》大安森林公園開演。（紙風車提供）

紙風車劇團指出，台灣集保結算所連續2年邀請紙風車在大安森林公園演出。今日天氣晴朗涼爽，非常適合看戲，從上午公園來往的民眾就紛紛詢問演出時間，14時左右公園的長椅已經坐滿，周邊草坪也充滿了野餐看戲的家庭。

現場吸引2,500人觀賞「笑聲不斷」。（紙風車提供）

紙風車劇團提到，當《武松打虎》演出中時，小朋友的笑聲更是響徹雲霄，爸爸媽媽也合不攏嘴，整個觀眾席就是一幅美麗的畫面，度過一個開心又幸福的午後時光，據了解，現場吸引了2,500人觀賞，相關的畫面也曝光。

