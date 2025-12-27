紙風車劇團、許良宇圖書館同步點亮東勢
記者徐義雄／台中報導
台中市政府文化局與財團法人台中市文教基金會共同主辦的「二0二五台中親子藝起來」系列活動到東勢區東勢國小登場。邀請國內最受親子歡迎的紙風車劇團演出人氣劇碼《巫頂環遊世界》，吸引許多家庭提早入場卡位，演出從角色亮相到高潮劇情不斷引爆笑聲，校園化身熱鬧的親子戲劇樂園，現場吸引近三千名觀眾參與。
文化局副局長施純福說，紙風車劇團以活潑的戲劇語彙、寓教於樂的內容及豐富的視覺呈現深受全台親子喜愛，此次安排在東勢演出，山城孩子能在熟悉的校園裡感受戲劇魅力，同步歡慶許良宇圖書館開幕，這是許良宇先生獻給山城的一份禮物，為東勢區民眾提供全齡化的閱讀服務，展現市府在推動文化平權新的里程碑。
文化局說明，紙風車劇團帶來《巫頂環遊世界》作品，娛樂效果十足，故事中融入品格教育、環境關懷、團隊合作與探索世界的寓意。
節目結合四大片段：〈牛蛙愛唱歌〉、〈起床號〉、〈小芬小蓮海底歷險記〉、〈海底世界運動會〉，以童話故事及真實經歷改編，出動紙風車近十年的可愛動物偶演出。
另安排多段與觀眾互動的橋段，音樂與燈光的變換，小朋友化身海草跑道協助角色比賽、模仿森林動物的呼喊聲響、跟著主角一起完成冒險任務，整場演出成為孩子們「可以親身參與」的體驗式劇場。
文化局補充，配合許良宇圖書館開幕，東勢圖書館推出「獻給山城的禮物-許良宇圖書館特展」，介紹許良宇圖書館興建緣起與背後故事、建築規劃理念與設計階段模型。
