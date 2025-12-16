紙風車劇團5度攜手客委會 近8公尺《燈怪》震撼現身苗栗

紙風車劇團攜手合作客委會製作親子劇《燈怪》，吸引1萬3千人前往苗栗欣賞。侯青佩攝

客家委員會與紙風車劇團第5度合作推出親子劇《燈怪》，繼台北場與高雄場巡演後，於12月12日至14日連續3晚在苗栗縣竹南國中海口分校預定地盛大演出。客委會副主任委員邱星崴、苗栗縣長鍾東錦等人皆親臨現場欣賞，不少家長也攜手孩子共襄盛舉，3天累計觀賞人次突破1萬3千人，為寒流來襲的夜晚增添滿滿熱度與感動。

「燈燈國王……」隨著近8公尺高、長約10公尺的「燈怪」登場，小朋友們瞪大雙眼、驚呼連連。這齣歷時2年籌備的親子劇《燈怪》，講述主角小黃瓜的父親原本是守護海洋的「海螺戰士」，卻因一次意外落海，化身為燈怪、失去原本的樣貌。重返陸地後，他與家人團聚，並與兒子一同進入海底燈堡探險，協助「燈燈國王」尋找「油甘子」，攜手拯救瓜島。

故事以海洋與陸地共生共榮為核心，透過「瓜族」與「燈族」合作冒險的歷程，傳遞環境永續與守護的重要性，也結合客家文化精神，展現敬天惜物與族群認同的價值，讓孩子在歡笑中自然理解深刻的生命課題。

紙風車劇團此次首度以「人偶劇」形式演出，結合3D動畫設計與AI角色建構，其中最吸睛的，莫過於近8公尺高的巨大「燈燈國王」。演出中不僅能發光，還能配合劇情繞場行進，眨眼、張嘴噴氣，甚至展翅發光，栩栩如生的動態效果，讓現場小朋友驚嘆不已。為提升觀賞臨場感，現場也發放3,000支螢光棒，邀請觀眾一同走進《燈怪》的奇幻世界，跟著瓜族與燈怪們一起拯救瓜瓜島

呆萌的「瓜族」與「燈怪」布偶深受小朋友喜歡。紙風車劇團提供

除了震撼登場的「燈燈國王」，劇中15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈怪」布偶，也巧妙融合創新客家圖騰設計，兼具療癒感與文化傳承意義。全劇以客語與華語交錯呈現，其中以客語創作的主題曲〈瓜瓜歌〉旋律輕快、朗朗上口，搭配劇情演出後，更被觀眾笑稱為「客語洗腦神曲」。

《燈怪》小粉絲自製舉牌吸引主持人目光。紙風車劇團提供

客委會副主委邱星崴表示，客委會持續努力讓客語在公共場域中「被聽見、被看見」，期盼透過《燈怪》的全台巡演，讓客語向下扎根、融入孩子的生活。苗栗縣長鍾東錦也感謝客委會長期推動客家文化，以最溫柔、最貼近孩子的方式，讓下一代自然接觸母語、認識自身文化。

帶著兒子前來觀賞的觀眾黃先生分享：「這是一部非常有趣又充滿教育意義的戲劇，燈燈國王和瓜族的布偶設計都很特別，小朋友從頭到尾看得非常投入，也很喜歡。」



