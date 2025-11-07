紙風車台語版《順風耳的新香爐》年度最終版登場 笑聲溫暖嘉義秋夜

紙風車劇團《順風耳的新香爐》台語版今年最終場在嘉義朴子演出。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團於11月7日晚間在嘉義縣朴子東石國中操場帶來《順風耳的新香爐》台語版今年度的最終場演出，吸引超過3,500名觀眾到場，大小朋友齊聚欣賞，現場笑聲不斷，紙風車用溫柔的幽默，讓世代重新相遇，在秋夜裡營造出濃厚的人情與溫度。

全劇以台語演出，觀眾隨劇情情緒起伏，時而開懷、時而感動。許多家長表示，孩子看完回家還模仿劇中台詞，覺得台語「很可愛」；長輩則感嘆這齣戲讓他們重溫童年廟口聽故事的感動。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，最自然的母語推廣方式，是讓孩子在劇場中「笑著學、唱著說」。他認為，《順風耳的新香爐》讓觀眾在戲劇中聽見「家的聲音」，使台語成為代代傳承的文化力量。

來自東石鄉下楫國小的全校40位學生，也在老師帶領下包車前來觀賞，還自備小椅子，宛如早年廟會看戲的場景。孩子們參與暖場活動，以台語自我介紹，每人獲贈媽祖小神衣護身符，氣氛熱烈又溫馨。

嘉義縣朴子東石國中操場湧進3,500名觀眾，一起欣賞台語之美。（紙風車劇團提供）

劇本改編自兒童文學作家李潼同名小說，描述媽祖護法「順風耳」在尋找自我與救贖的旅程中，重新學會愛與奉獻。台語版由臺中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢編寫，對白9成以上為台語，融入俗諺與生活語氣，更貼近觀眾。劇中歌曲由金馬獎得主陳竹昇改寫台語詞，並邀請行政院文化獎得主唐美雲聲演媽祖娘娘，為戲增添靈性與感動。

這齣演出由文化部補助、紙風車劇團主辦，嘉義縣政府、文化觀光局及東石國中協辦。文化部推動「國家語言整體發展方案」，鼓勵創意形式推廣母語，讓語言融入生活與文化創作。紙風車自去年推出《順風耳的新香爐》台語版後，已於彰化、台北、台南與屏東巡演，累積超過1萬5千名觀眾熱烈響應。

嘉義縣政府配合文化部政策，近年積極推廣母語教育，從校園延伸至社區。縣長翁章梁到場表示，《順風耳的新香爐》以在地信仰為題、以母語說故事，是最貼近孩子生活的文化教育，感謝紙風車將信仰與文化的力量帶進嘉義。新港奉天宮也響應演出，贈送「媽祖小神衣香火袋」給觀眾，象徵祝福與庇佑。劇團表示，嘉義朴子場是《順風耳的新香爐》台語版年度巡演的最後一站，未來仍希望持續推動母語劇場，讓更多孩子透過戲劇自然親近台語，讓母語成為生活的一部分。

