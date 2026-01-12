紙風車堅持藝術扎根 「青年的四個大夢」是答案

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）堅持走了20年，紙風車368兒童藝術工程將舉行特別演出，買票進場將致贈吳靜吉著作「青年的四個大夢」。紙風車劇團創辦人李永豐說，這本書就是紙風車這樣一路堅持下去的答案。

教育心理學者吳靜吉「青年的四個大夢」第1次出版是在1980年，他認為不管時代如何變化，追尋青年的4個大夢，包括人生的多元價值、良師益友、終身學習職業或志業以及愛情、友情、伙伴情是永恆不變。這次增訂版反映永恆不變的4個大夢，也因應社會變遷做出重新編排，各年齡層再讀依舊受用。

吳靜吉在增訂版新序中，寫到李永豐的生命旅程，是一段以「藝術平權」為召喚的英雄之旅，「在貴人扶持與挫折淬鍊之間，將劇場帶進368個鄉鎮，讓藝術真正成為台灣孩子的公共財。」吳靜吉說，每個人的英雄之旅召喚不同，克服挫折的方式也未必相同，「但最後都實踐了大夢。」

紙風車368兒童藝術工程走過20年，這條路正好對應書中提到的4個大夢，包括追求人生價值、尋求良師益友、實踐終身志業、理解愛與關係。紙風車文教基金會董事長陳進財表示，「讀完這本書，像是獲得良師益友。紙風車要把這本書當成禮物，送給願意同行的人。」

陳進財表示，他是當年吳靜吉剛返國時的學生，「這本書對於那個年代的年輕人影響很大，老師不但講理論也親身實踐，這本書是人的一生方向的指引。」陳進財回憶，自己也碰到另一位良師，「他說任何事情做到最好，就是成功。這個觀念對我影響深遠，創立穩懋半導體，堅持下去，我也實現了我的夢想。」

遠流出版社創辦人王榮文表示，他剛創業時是吳靜吉的助理，「從我的生命史看來，吳靜吉就是我的貴人。」吳靜吉說，「青年的四個大夢」這本書任何年齡層都受用，「了解人生的價值，了解自己，都是一生的功課。」

王榮文提到，他現在回老家蓋美術館，然後學畫，把自己變成畫家，「長大之後行有餘力，回到自己出生的地方，有所貢獻，這是這本書最重要的啟發。」

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，上次讀這本書是40年前，這次重讀此書，發現紙風車368工程的團隊，其實都受到這本書潛移默化的精神引導，很多問題的答案早就在那邊。張敏宜說，這本書對紙風車的影響很大，這次希望透過買票送書的方式一起推廣此書，跨世代影響更多人。

「紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出」將於1月24日下午及晚上舉行演出以及紀錄片播映，地點在台北藝術表演中心大劇院。（編輯：張雅淨）1150112