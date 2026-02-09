紙風車客家親子劇燈怪 屏東26日起連3天開春大戲

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）客家委員會與紙風車劇團，攜手打造客家親子劇「燈怪」，26至28日在屏東市和生市地重劃區演出，邀請民眾觀賞開春大戲演出。

客委會主委古秀妃與屏東縣長周春米，今天在屏東縣政府共同舉行「燈怪」演出記者會。古秀妃表示，「燈怪」不論在音樂、戲劇與人員規模上，皆是歷年來最大製作，這不僅是送給鄉親最好的新春禮物，更希望透過親子劇場，讓大小朋友們更加親近客家語言與文化。

周春米說，「燈怪」今年首檔演出就選在屏東登場，為迎接這場開春大戲，團隊跨局處整合資源、尋覓合適場地，考量演出必須具備硬鋪面條件，最終選定和生市地重劃區；而現場也規畫充足停車空間與周邊市集，歡迎大小朋友們在連假期間，一起來欣賞精彩演出。

縣府提及，「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，使用人偶劇方式演出，並結合原創音樂、3D動畫，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護家園的故事；而最受矚目的3層樓高「燈燈國王」，身高8公尺、身長11公尺，內含5000多個機械零件，能行走、眨眼、噴氣，甚至與觀眾互動對話，打破鏡框式舞台限制，讓孩子在燈海與歡笑中，感受前所未有劇場震撼。（編輯：陳仁華）1150209