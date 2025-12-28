紙風車客家親子劇《燈怪》台南圓滿落幕 巡演破5萬人朝聖

客家親子劇《燈怪》今日在台南演出2025年最終場。（紙風車劇團提供）

冷氣團襲捲安平，卻吹不散上萬名家長與孩子的熱情。由客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子劇《燈怪》，2025年最終站來到臺南安億路，從12月26日起連續三天頂著寒風開演。即便現場體感溫度極低，仍吸引破萬人次朝聖，為全台巡演畫下破5萬人觀賞的圓滿句點。臺南市政府更在場邊集結近百攤在地市集，讓民眾在藝術氛圍中，也能透過美食感受府城的文化溫度。

當高達三層樓的「燈燈國王」緩緩現身在觀眾席間，眨眼、擺頭甚至噴出氣息與孩子對話時，現場氣氛沸騰到了最高點。這部劇打破傳統舞台界線，透過大型機械裝置與客語新童話，將「敬天惜物」的精神深植人心。客委會廖美玲處長指出，戲劇是推廣客家文化最溫暖的方式，希望孩子在看戲的驚喜中自然接觸客語，並思考環境永續的重要性，讓文化走進日常生活。

小朋友與燈怪國王互動。（紙風車劇團提供）

舞台上的童聲合唱與流行音樂，則為冬夜注入了靈魂。大新國小與慈濟附小合唱團清亮的嗓音，唱出客語歌曲的純真力量；南臺科大姜佳儒的歌聲則增添了感性層次。身兼穩懋半導體與紙風車文教基金會董事長的陳進財，在現場看著四代同堂並肩看戲的畫面，深刻感受到客家文化串起世代情感的重量，他感慨在AI時代，這種能讓孩子打開想像力、與家人共同感動的現場演出更顯珍貴。

新化區大新國小合唱團帶來充滿童趣與世代情感的〈行過學電腦个童年〉。（紙風車劇團提供）

「真的超好看，大女兒竟然說要三刷！」現場楊姓家長分享，孩子不只被劇情感動到落淚，看完戲後甚至學會了客家歌。更有家長表示，原本擔心聽不懂客語，但在中文旁白與震撼影像的輔助下，孩子完全理解了守護家園的意義。這場在安平港邊落幕的《燈怪》，不僅讓客語在南台灣流動，更透過家長的真實反饋與社群轉發，成為今年最受關注的藝文話題。

客家親子劇《燈怪》的瓜族與燈怪讓大小朋友看得目不轉睛。（紙風車劇團提供）

