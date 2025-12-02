紙風車客家親子劇「燈怪」 苗縣竹南12日起連演3場

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）客委會與紙風車劇團共同籌備近2年客家親子劇「燈怪」，在台北、高雄演出反應熱烈；12日起將移師苗栗縣竹南鎮連演3場，邀請中台灣民眾到場免費觀賞，體驗全新客家童話。

客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦今天共同出席在苗栗縣政府大廳舉行的「燈怪」苗栗場演出記者會，紙風車劇團團長任建誠也帶領劇中小燈怪、小黃瓜、蟲新、蟲來等主要角色，演出一段精彩戲碼，吸引參與幼童驚喜之餘爭相與可愛人偶互動。

廣告 廣告

劇團表示，「燈怪」籌備近2年，是以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事；最吸睛焦點，莫過於為此劇打造的燈燈國王，身高8公尺、身長11公尺，內含5000多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾互動，栩栩如生。

客委會表示，客家親子劇「燈怪」除了巨型藝術裝置，還有15隻呆萌可愛的「燈族」與「瓜族」人偶同台演出，並結合原創音樂、3D動畫，讓孩子在驚奇中自然接觸客語；特別是原創客語歌曲「瓜瓜歌」旋律輕快、琅琅上口，演出時全場眾人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」。

古秀妃表示，以親子劇帶領民眾認識客家語言、文化的方式，別具意義，「燈怪」在台北場演出時雖遇大雨，但觀眾仍冒雨觀賞，跟著唱唱跳跳，顯示劇情與角色都有無窮魅力，在苗栗縣之後，也會陸續在客家縣市巡演。

古秀妃指出，客語復振不只透過戲劇表演，還有非常多空間可以共同努力，她肯定苗栗縣在推行客語為通行語連續7年獲評優等最高殊榮，並配合中央推動各項客家事務政策，讓客語在生活中被自然使用、看見，打造更友善的講客環境。

縣府表示，「燈怪」預計12日至14日在竹南國中海口分校預定地連續3天晚間演出，這是繼台北、高雄兩地掀起旋風後，在六都以外第一個巡演縣市，歡迎縣內及中台灣大小朋友前往免費觀賞。（編輯：陳仁華）1141202