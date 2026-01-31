紙風車屏東團恆春文化中心首演《屏東幻想曲》 完售大爆場

〔記者陳彥廷／屏東報導〕甫開館的恆春文化中心劇場館不僅是藝文表演新地標，還是屏東培力在地表演劇團搖籃。紙風車劇團的屏東團今天到恆春文化中心首演《屏東幻想曲》，引爆搶票熱潮，上下午各一場共約1000張票全數售罄，親子扶老攜幼前來欣賞。

《屏東幻想曲》以多段精采片段組成，包括勇於冒險的「唐吉軻德」鼓勵孩子相信自己、勇敢追夢；「起床號」結合完整版劇場投影，開啟孩子對日常生活的奇幻想像；「黑光劇」發揮劇場的魔幻魅力，讓觀眾驚呼連連；「屏東在地故事」則編創專屬屏東的文化篇章，融入人文歷史與在地美食特色，如黑鮪魚、里港餛飩、萬巒豬腳、恆春洋蔥。

來到恆春，「月琴」也成為主角，屏東團員蔡文芬與老師薛榮漢帶領墾丁國小學生彈唱，還邀請台灣國寶級民謠傳藝師吳登榮老師共同演出，一曲《思雙枝》結合戲劇情境與互動演唱，台下大小朋友一起唱，深刻刻劃出恆春民謠的獨特魅力，深化對家鄉文化的情感連結與共鳴。

屏東縣文化處長吳明榮說，感謝紙風車的協助，讓屏東縣能創全台之先，培力以在屏東表演為主的屏東在地劇團，目前紙風車演員、工作人員與屏東團員超過70人，黏著度極高，而團員大多具正職，從護理師、國小老師、上班族及百工百業的勞工等，但大家只要一句話就會排除萬難集合排練，歷經3個月密集排練並在恆春的藝文新地標為了「培育屏東在地人才，服務家鄉的小孩」的共同夢想而付出，令人感動。

吳明榮說，紙風車屏東團巡演的藝文扎根力道強，但有車輛接送團員、載送道具需求，出身恆春的「臺北市恆春古城文化發展協會」理事長張道宏聞訊二話不說贈車。張道宏說，紙風車全台兒童藝術工程巡演屏東已到第3輪，屏東更是累積上百場，協會贈車略盡綿力，只盼未來屏東會更好。

演出前紙風車劇團特別規劃贈車儀式，紙風車團長任建誠說，紙風車帶來的不只是兩場演出，而是讓藝術在南方持續綻放，開啟恆春孩子的藝術視野，邀請家長與孩子未來要常常走進恆春文化中心劇場館，體驗豐富多元的文化活動。

紙風車劇團屏東團到恆春文化中心劇場館演出。(記者陳彥廷攝)

張道宏捐贈車輛給紙風車劇團屏東團。(記者陳彥廷攝)

