紙風車推「椅子會」勸募 支援偏鄉接駁等後勤經費

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）面對極端氣候及物價飆漲，在行政後勤需要更多經費的協助，紙風車推出「椅子會」，以椅子為號召，希望民眾小額捐款支持後勤行政經費，讓更多兒童都有「椅子」坐著體會表演的美好。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天在記者會上表示，1月初白沙屯媽祖娘娘來到紙風車舞台前停轎，找了四張椅子坐下來看紙風車排戲，「這給了團隊很大的鼓舞，希望透過民眾的小額捐款，大家一起支持給孩子看戲的活動，支持我們繼續做下去。」

根據紙風車發布的新聞資料，「椅子會」支持的不只是椅子，還包括藝術工程在戶外演出因應氣候、場地條件所需增加的經費、物資，如簡便式雨衣、場地的清潔復原、流廁、偏鄉交通接駁、安全考慮的臨時建物申請等行政後勤經費，這些支持將使「紙風車368兒童藝術工程」的演出更加完善。

紙風車「368兒童藝術工程」發起人，企業家洪三雄與律師陳玲玉夫婦特地抽空出席，陳玲玉表示陪伴368藝術工程已經20年，相信會繼續30週年，因為紙風車是一個有愛的地方。洪三雄則表示：「只要風還在吹，紙風車就會一直轉動。」

目前紙風車「椅子會」的方案捐助1000元，致贈吳靜吉博士「青年的四個大夢」為號召，包括「新聞挖挖哇」知名主持人鄭弘儀、國家文藝獎得主唐美雲、金鐘影帝陳竹昇等都以購書、簽名贈書方式號召更多「椅子會」會員加入，活動推出三天已經募得超過1000本「青年的四個大夢」，迴響熱烈。

張敏宜表示，加入「椅子會」的民眾，除了將獲得代表會員身分的「椅子會鑰匙圈」，基金會也會主動邀請參加紙風車的年度特別活動，並可預約演出現場專屬保留席等，「期待大家的加入，讓椅子不只是坐位，更是承載了孩子歡笑、藝術與創意以及陪伴孩子的大愛與關懷。」（編輯：張銘坤）1150123