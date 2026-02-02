紙風車發起「椅子會」 3女神邀大眾為孩子撐起「椅子」

方馨因為唐美雲（右）報名成為紙風車「椅子會」新成員，共同為兒童藝術工程注入溫暖力量。（紙風車劇團提供）

一張紅色塑膠椅，在野台戲前是觀眾的座位，在人生舞台上則象徵「接住」彼此的力量。紙風車劇團推動「368兒童藝術工程」邁入20週年，為讓藝術陪伴能持續扎根，發起「椅子會」活動，號召社會大眾成為「椅子頭」，為孩子提供穩固的支持。

方馨加入「椅子會」 以溫柔力量支持兒童藝術

方馨透過唐美雲牽線，報名成為紙風車「椅子會」的新成員。談起與唐美雲的淵源，她笑稱自己和美雲姐是「七世情緣」，兩人在戲裡從母女、情侶到母子，角色跨度大，卻始終在戲外互相支持。方馨表示，因為有唐美雲這張「穩固的椅子」接住她，她也希望能成為別人的依靠。

方馨希望自己也能成為別人的依靠。（紙風車劇團提供）

唐美雲用行動傳遞公益精神

「國家級歌仔戲天后」唐美雲長期投入公益與藝術推廣，她的無私與堅持深深影響了方馨。方馨回憶，跟隨唐美雲參與各種公益活動時，感受到「施比受有福」，也讓她理解到藝術與善意能帶給人力量，這份感受正是紙風車「椅子會」所倡導的精神核心。

鍾欣凌與劇場的深厚情緣

「國民婆婆」鍾欣凌自國立藝術學院戲劇系出身，年輕時即與紙風車合作。她回憶當年劇團為排戲全心投入的模樣，對她的演藝生涯影響深遠。多年來，她以戲劇磨練出深厚功力，從《我的婆婆怎麼那麼可愛》到多部作品，皆展現精準抓取人物靈魂的能力，也將這份舞台經驗轉化為支持公益的力量。

女神齊心 為孩子撐起「椅子」

方馨、唐美雲與鍾欣凌3人，在螢光幕前演繹百樣人生，如今也在公益路上互相扶持。她們都是曾被支持過的人，現在選擇將這份力量回饋給孩子們。紙風車「368兒童藝術工程」邁入20週年，「椅子會」也邀請社會大眾一起加入，用每月的小額支持成為孩子夢想的穩固椅腳。

鍾欣凌長期支持紙風車，將劇場經驗化為公益力量，成為孩子們的穩固「椅仔咖」。（紙風車劇團提供）

