紙風車藝術卡車開進竹崎歌仔戲演出逗樂全場
(記者廖建智嘉縣報導)
臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手推動「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」，將歌仔戲帶到全國各鄉村，唐美雲歌仔戲團「收妖日記：顛倒大王的秘密」12日晚上7點於嘉義竹崎親水公園盛大開演，縣長翁章梁、竹崎鄉長曾亮哲等各級民代出席看戲，與大小朋友一同笑鬧。
文化部指導補助卡車鄉村巡演計畫，藉此推廣母語，落實文化平權、扎根傳統藝術，並邀請全國優秀團隊參與演出，由「一心戲劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」、「唐美雲歌仔戲團」輪番上陣，帶來多元精彩作品。
唐美雲歌仔戲團「收妖日記：顛倒大王的秘密」將祈求臺灣風調雨順的祝福融入於劇情中，為演出賦予祝福意涵，現場重溫早年廟口看戲的感覺，創造親子溫馨的回憶。
開演前，主持人介紹包括蘭花指、劍指等基本手勢，孩子們有模有樣學起身段，並熱情搶答歌仔戲知識，現場氣氛熱烈。
翁章梁請孩子們感謝爸爸媽媽爺爺奶奶帶著他們到場看戲，在週五夜晚能看到國家級的表演外，也盡情的享受天倫之樂，他表示這齣戲有很多互動元素，也給予看戲的大人小孩很多樂趣。
