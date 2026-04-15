紙風車親子劇《燈怪》竹北首發 鄭朝方邀大小朋友與樹怪共舞

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新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）邀請大小朋友24日起來竹北「雙市公園」體驗「燈怪遇上樹怪」的奇幻感受。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（15）日表示，24日至26日起一場超大型戶外客家親子劇《燈怪》會在竹北雙市公園華麗揭幕，屆時一隻高8米、長10米又具有靈動雙眼的「燈怪」將上岸竹北，開啟一場「燈怪遇上樹怪」的魔幻城市藝術饗宴。

竹北市公所在3月起陸續釋出「兒童節大禮包三部曲」，像是竹北地區國小的中高年級學童都拿到了「匹克球」拍組，二部曲大禮「星空匹克球場暨網球場」及「Q版星際親子籃球場Plus」也在兒童節前後陸續完工，如今兒童節後還有驚喜，那就是第三部曲「兒童藝術節」將在24日登場！

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鄭朝方介紹，感謝客委會注資與搓合，讓市公所可以邀請到「紙風車劇團」演出2026年北台灣首場超大型戶外客家親子劇《燈怪》。他預告，為了呼應竹北新月沙灣的在地海濱意象，公所安排巨大的「燈怪」從大海中登陸竹北，揭開這場客家親子劇序幕，也將讓孩子在溫馨劇情中認識客語之美。

他續指，透過燈怪受海洋污染上岸求助的故事，不外乎希望讓觀眾認識生態永續、環境共榮的重要，而演出場地市東、市西公園將會化身成魔幻場域，劇場演出之外更精心策劃「雙怪之夜」，善用樹景藏「樹怪」彩蛋，屆時迎接「燈怪」將讓竹北的夜晚充滿驚喜。

紙風車劇團降臨竹北，24日起一連三天有劇場活動。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方補充，屆時好評不斷的竹北「日光市集」也會在場擺攤，將結合「樹怪森林」安排深受孩子喜愛的小火車、飛行船、球池、草上滾筒等設備讓孩童「放電」，更可在「竹北好市」集點兌換限定、限量的特色娃包。

公所也有感於屆時一定大排長龍，為了回饋在地鄉親便安排「市民專屬快速通關券」，戶籍在竹北的市民能享有優先遊玩小火車、飛行船的「免排隊」福利，每日前500名在地參與者，還將加贈冰淇淋兌換券，就是希望遠近朋友都能玩得愉快。

鄭朝方誠摯地邀請大、小朋友放下3C產品、走進公園草坪，珍惜親子歡聚時光把這場藝術饗宴收在孩子童年記憶寶盒中，這將是孩子們最美好餽贈。

竹北市公所把雙市公園老樹善加點綴為「樹怪」，增添晚間步行的奇趣。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

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