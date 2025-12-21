紙風車走訪3縣市！不畏低溫降雨 5千人「追風過耶誕」

紙風車368藝術工程「永續啟航」繼續走訪全台鄉鎮，《台灣狂想曲》「後山天使」讓觀眾動容。（紙風車劇團提供）

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程—永續啟航」第三輪巡演起跑首年，已走訪15個縣市、完成35場演出，累積吸引近8萬名觀眾支持。紙風車368工程明年將迎來20週年，團隊也預告推出「紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出」。本週巡演來到屏東縣、嘉義縣與苗栗縣，儘管低溫、強風與降雨接連來襲，觀眾熱情不減，三地合計超過5千人與紙風車一起「追風過耶誕」。

自工程啟動以來，紙風車匯集無數企業與民眾的善款，20年間累積完成812場演出。團隊不求速度，而是在長時間的巡演過程中，持續迎來更多夥伴同行。本週三場演出同樣仰賴各界熱心人士齊力促成，讓藝術走進不同鄉鎮，也讓孩子在生活的土地上與表演藝術相遇。

嘉義水上鄉與苗栗竹南場在眾多企業與民眾捐款支持下順利登場，紙風車以國家級規格的演出，為在地孩子創造難忘的藝術體驗。（紙風車劇團提供）

屏東枋山場演出背後，有自「紙風車319鄉村兒童藝術工程」起便持續捐款的蔡小姐，她希望家鄉的孩子能從小接觸多元藝術。第三輪巡演啟動後，紙風車也促成睽違11年再次回到枋山鄉，並於加祿國小演出。當天下午吸引校園內長者一邊運動、一邊欣賞彩排，晚間開演前突遇大雨，所幸雨勢止歇，仍吸引近500名觀眾到場。嘉義水上鄉演出則在多個單位與個人支持下完成，並結合在地糖果節活動，白天熱鬧、夜晚看戲，嘉義縣長翁章梁也到場與孩子們一同觀賞；紙風車文教基金會張敏宜分享，一位帶著女兒前來的媽媽感動表示，自己學生時期就曾看過紙風車，如今換她牽著孩子走進劇場，讓團隊深刻感受到20年努力的意義。

屏東枋山加祿國小演出當天突遇大雨，開演前雨勢止歇，近500名觀眾齊聚校園，孩子與長者一同欣賞紙風車帶來的歡樂演出。（紙風車劇團提供）

苗栗竹南場同樣集結多位返鄉捐款的支持者，其中有家長多年來帶著孩子追風看戲，認同理念後促成在地演出；天仁茶業股份有限公司也號召募款與同仁合資補足經費，讓演出得以實現。苗栗縣長鍾東錦表示，紙風車的作品寓教於樂，對孩子具有深刻教育意義。回顧這一週，團隊接連面對大雨、濃霧與強風，卻從未停下腳步。紙風車文教基金會執行長張敏宜指出，每一份小小的善款都能累積成巨大的力量，期盼更多人加入支持，讓更多鄉鎮、更多孩子不必再等待，就能看見屬於他們的表演。

