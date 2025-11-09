紙風車開進造橋國中 愛麗PU的奇境夢遊與孩子共賞奇幻冒險

▲紙風車劇團卡車藝術工程演出《愛麗PU的奇境夢遊》。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府積極推動「2025苗栗縣藝術種苗播撒計畫」，持續為地方注入豐沛藝文能量。8日晚間在造橋國中舉辦紙風車劇團卡車藝術工程演出《愛麗PU的奇境夢遊》。副縣長邱俐俐偕同文化觀光局長林彥甫、造橋鄉長徐連斌、造橋國中校長林孟君及多位議員秘書代表親臨現場，與鄉親及大小朋友們一同沉浸在融合舞蹈、音樂、特技與幽默冒險的精彩演出中，共享這場充滿童趣與想像力的奇幻旅程，感受藝術帶來的感動與歡樂。

《愛麗PU的奇境夢遊》改編自經典童話《愛麗絲夢遊仙境》，融合劇場、馬戲、特技與偶戲等多元元素，由紙風車劇團與臺灣特技團攜手演出，呈現高空翻滾、疊羅漢等驚艷場面，現場掌聲不斷、氣氛熱烈。

副縣長邱俐俐表示，此次演出不僅是文化的播種，更是希望的傳遞，期盼透過藝術的力量，激發苗栗學童的想像力與創造力，培育未來的藝術種子。她提到，孩子們在劇中看見愛麗絲因魔法果汁與餅乾而身形忽大忽小，歷經奇幻冒險，與瘋帽子和各種奇妙角色相遇，每一幕都充滿驚喜與想像，這不只是故事的呈現，更是一場心靈的冒險；每一個舞步、每一次翻轉，都是藝術的種子，在觀眾心中悄悄萌芽。

邱俐俐也特別感謝立法委員陳超明、邱鎮軍兩位的協助，以及台電公司、中油公司、造橋鄉公所、造橋國中與竹南分局警察同仁的全力支持，讓藝術能在苗栗持續播撒、深耕，為地方注入源源不絕的文化能量。

邱俐俐最後補充，「藝術種苗播撒計畫」自9月13日啟動以來，已於多個鄉鎮巡演多場，場場好評如潮。接下來將於11月29日移師西湖鄉演出，誠摯邀請鄉親踴躍參與，一同迎接這場充滿勇氣與希望的奇幻夜晚。