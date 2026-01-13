「紙風車青少年反毒戲劇工程-拯救浮士德計畫」校園巡演

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為阻擋毒品於校門之外，教育部募集民間單位捐贈，攜手紙風車文教基金會與嘉義縣府合作「青少年反毒戲劇工程」校園巡演，運用輕鬆有趣的方式，將反毒意識帶入校園，縣長翁章梁今13日前往光榮國小與孩子們共賞「拯救浮士德計畫」反毒舞台劇，寓教於樂的演出讓大家笑哈哈之餘，也學到寶貴反毒、反霸凌的觀念。

教育處表示，「青少年反毒戲劇工程」校園巡演這學期在溪口、東榮及光榮國小演出3場次，共789名師生參與觀賞，今年也預估在下學期舉辦3場次，今日感謝光榮國小號召內甕、竹園國小參與，擴大校園反毒影響力。

廣告 廣告

翁章梁指出，教育處爭取教育部募集民間資源，攜手紙風車劇團來嘉，以舞台劇的方式傳遞反毒觀念，並配合新式犯罪手法融入「網路涉毒危機」、「誘騙販毒車手」及「勇敢拒絕說不」等內容，專業演員團隊詼諧幽默的對話及肢體動作，提醒學童網路世界所潛藏的危險，避免學生因涉世未深，而成為網路毒品交易或是誘騙的受害者。

教育處近年攜手民間單位，透過舞台劇巡演、反毒特展及參訪防制藥物濫用教育中心遠離毒害，其中慈濟名畫遇見毒品反毒特展，113學年度有43所學校辦理、4,923位學生參與；114學年度第1學期已有11所學校辦理、841位學生參與，第2學期亦有31所學校預定辦理。

毒品樣態不斷推陳出新，包括依托咪酯等毒品對學子的健康危害甚鉅，甚至藉由精美外型或是酷炫包裝，吸引青少年好奇嘗試，再加上網路世界無遠弗屆，導致網路涉毒案件數逐年上升，家長如果發現孩子行為異常，甚至疑似有藥物或物質濫用情形，除可請學校提供春暉輔導等資源外，亦可撥打毒品防制中心諮詢專線0800-770885。

圖：紙風車文教基金會與嘉義縣府合作「青少年反毒戲劇工程」校園巡演，運用輕鬆有趣的方式，將反毒意識帶入校園，縣長翁章梁今13日前往光榮國小與孩子們共賞「拯救浮士德計畫」反毒舞台劇。（記者吳瑞興翻攝）