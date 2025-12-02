紙風車×客委會《燈怪》巡演首站竹南 小黃瓜人偶未演先爆紅

▲大人小孩一起為客家親子大戲暖身宣傳。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】客家委員會與紙風車劇團共同籌備近2年的親子大戲《燈怪》，預定本月12至14日在竹南國中海口預定地連續演出3天，這是繼北、高兩地掀起旋風之後，第一個巡演的縣市。劇中最萌的小黃瓜與燈族人偶2日現身縣府的宣傳會場，小朋友爭相與可愛角色近距離接觸，未演先轟動！客委會主委古秀妃、縣長鍾東錦偕同來賓，歡迎鄉親觀賞震撼的「燈燈國王」和可愛的萌角色，沉浸在生動的童話故事中，快樂傳承客語。

▲燈怪與相關角色登台未演先轟動。

主辦單位今天下午在縣府大廳舉行《燈怪》演出記者會，客委會主委古秀妃與縣長鍾東錦帶領團隊幹部與會，還有各級民代、鄉鎮市長及代表、里長聯袂推薦年度客家大戲，紙風車劇團團長任建誠亦帶領小燈怪、小黃瓜和蟲新、蟲來等主要角色，演出一段精彩戲碼。這些可愛人偶現身會場時，立即引起幼兒園小朋友一陣騷動，爭相跟他們近距離接觸並以客語雙向互動。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，客家親子劇《燈怪》先後於7月、9月在臺北兩廳院藝文廣場及高雄市文化中心圓形廣場演出，吸引逾3 觀眾；苗栗則是六都外巡演的第一個縣市，機會難得，歡迎苗栗及中臺灣的觀眾一同走進奇幻的「燈怪」宇宙，體驗全新客家童話。

劇團指出，《燈怪》是以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。最吸睛是身高8公尺、身長11公尺的「燈燈國王」，歷時2年設計打造，內含5000多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，還能與觀眾對話互動，栩栩如生；演出時會打破劇場舞台框架，在觀眾以燭光棒營造的燈海中穿梭。

《燈怪》人偶劇更結合原創音樂、3D動畫方式演出，讓孩子在驚奇中自然接觸客語，尤其原創客語歌曲《瓜瓜歌》，旋律輕快、朗朗上口，帶動全場齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」。在苗栗場，另在演出前進行唱《瓜瓜歌》送小燈怪活動，鼓勵親子在歌聲中學習並喜歡講客語，快樂傳承客家語言與文化。

客委會古秀妃主委表示，此次以戲劇帶給民眾認識客家語言、文化的方式，特別有意義，在臺北場演出時雖然大雨，但觀眾仍冒雨觀賞，跟著唱唱跳跳，顯示劇情和角色都有無窮魅力，在苗栗縣之後也會陸續在客家縣市巡演。古秀妃稱讚苗栗縣在推行客語為通行語連續7年獲評優等最高殊榮，讓很多縣市望塵莫及；縣府亦相當配合中央推動各項客家事務政策，為了這場巡演，也動支經費整地，使場地符合巡演標準。

古秀妃另表示，未來在推行客語為通行語的評核內容將有所調整，希望商家的業者和服務人員，都能配合使用客語接待到店消費的客人，客委會將派出秘密客探訪了解，這些將幾個人評核範圍。

縣長鍾東錦則代表苗栗鄉親，感謝客委會與紙風車劇團合作，讓規模空前的客家大戲在巡演第三站就移師苗栗演出，歡迎縣內和鄰近縣市的鄉親踴躍揪團觀賞，剛才暖場的人偶造型都相當可愛吸睛，屆時還有8公尺高的燈怪帶來更多驚艷。

鍾東錦表示，這齣親子大戲採客語和國語發音各占一半，不但適合客家族群觀賞，其他族群也可以配合台上的肢體動作揣測劇情，同樣可以感受這部客家大戲的精華，尤其「紙風車」這個響亮招牌，就足以讓許多小朋友蠢蠢欲動，滿心期待演出時間的到來。古秀妃與鍾東錦帶領來賓和幼兒園小朋友，歡迎鄉親於12至14日晚間7時，把握機會一睹「燈燈國王」和所有角色的萌樣，同時藉此客語融入日常生活當中。