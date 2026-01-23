紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」20年 紀錄片感動人心

李永豐老師致詞

大合照

紙風車文教基金會推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」即將屆滿20年，從2006年啟動至今，累積812場演出、167萬名觀眾，與19萬筆捐款支持，帶動了臺灣無數家庭接觸表演藝術，也成為這個世代臺灣孩子童年的共同記憶。

因此，紙風車文教基金會籌畫《紙風車368兒童藝術工程》20週年特別演出，結合楊力州導演歷時3年拍攝的「368紀錄片」，明天(24號)將在臺北表演藝術中心首映。觀眾將在上半場欣賞紙風車368巡演的經典演出，下半場展開368紀錄片劇場的首映，希望讓所有觀眾透過舞臺演出和紀錄片影像，重溫臺灣的表演藝術界為孩子努力扎根的感動與初心，紙風車文教基金會也藉此感謝二十年來全臺灣一路相伴的贊助者、捐款人、志工、協力者、夥伴。

紙風車劇團創辦人李永豐回憶，劇團成立至今33年，早期多在國家戲劇院、各地文化中心等場館售票演出，直到2006年，他接到來自故鄉的邀演活動，無法成行留下遺憾之後便立下宏願，要讓紙風車的戲劇走到全臺灣所有鄉鎮市區，把表演藝術帶到孩子的面前，讓全臺灣的孩子免費欣賞。堅持至今已完成臺灣兩輪巡演，包括所有離島、偏鄉，紙風車都沒放棄，再遠都要抵達。