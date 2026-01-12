紙風車20週年特別演出記者會 王榮文致詞 (圖)

藝人阿諾近日自爆，自己在完成隆乳手術後，竟收到網友私訊提出「每月50萬元包養」的邀約，讓她直呼相當震驚。她接受《三立新聞網》專訪時透露，對方不只一次表達「很有誠意」，甚至表示如果她會害怕，也可以用包養方式慢慢認識，讓她忍不住苦笑：「我還在想說，天啊，我是不是已經進入包養圈了。」不過阿諾也強調，經紀人認為這很可能是詐騙，自己既不知道對方身分，也完全不敢回覆。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 21