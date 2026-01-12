紙風車20週年特別演出記者會 王榮文致詞 (圖)
紙風車368兒童藝術工程走過20年，將推出特別演出，買票進場可獲贈教育心理學者吳靜吉著作「青年的四個大夢」。遠流出版社創辦人王榮文（圖）12日出席記者會表示，他剛創業時是吳靜吉的助理，「從我的生命史看來，吳靜吉就是我的貴人」。
中央社記者王騰毅攝 115年1月12日
