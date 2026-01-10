紙風車2026開春首場演出 白沙屯媽祖驚喜現身看彩排

紙風車劇團今天在台中外埔演出，白沙屯媽祖驚喜現身看彩排。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團今天在台中外埔演出，是2026年首場。下午進行彩排時，突然白沙屯媽祖繞進演出現場，停駐在舞台正前方.台上演員及工作人員又驚又喜，一時之間除了張大嘴，合掌感恩以外，台上動作停下！

旁邊轎班人員說著，不用停下來，媽祖娘娘喜歡看你們演出，導演決定請演員為媽祖娘娘好好跳一首舞，轎班人員特地讓娘娘轉身面對舞台，音樂響起，演員隨之起舞，輕快樂音中，充滿活力的舞蹈讓現場觀眾也跟著跳起來！一首舞畢，繼續彩排，整段彩排後，媽祖娘娘起轎，開心搖晃並輕觸舞台，隨後歡快離開！

轎班人員說，原本在外面大馬路前行，突然回頭往外埔夜市走，不知道媽祖娘娘要去哪裡，進到裡面才發現是紙風車在彩排，笑說：「媽祖娘娘想要看演出啊！」

紙風車張敏宜執行長說，前幾年曾經有接到白沙屯拱天宮邀請演出，惟因為檔期關係沒有安排成，今天白沙屯后里分會前來，感謝媽祖娘娘賜福！張敏宜笑說：「似乎也是來提醒要記得去演出啊！」

紙風車368工程今年邁進20年，經歷失火及疫情應情的困難，每年都有數十萬名觀眾，雖然困難但在各方共同支持努力，持續在全國各地演出！第一次遇到媽祖娘娘驚喜現身， 新年開始好彩頭，給予團隊很大的鼓勵！更希望新的一年，全台灣的孩子們我們繼續一起守護！

影片提供：紙風車劇團





