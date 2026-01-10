生活中心／程正邦報導

紙風車2026開春首演遇神蹟，白沙屯媽祖驚喜現身看彩排。（圖／紙風車提供）

正值「紙風車 368 藝術工程」邁入第 20 週年的重要里程碑，劇團今（10）日於台中外埔夜市展開 2026 年度的全台首場巡演。下午彩排期間，現場發生令人震撼且溫馨的插曲。白沙屯媽祖后里分會的隨香隊伍在行經大馬路時，神轎突然「轉向」衝入夜市廣場，並停駐在舞台正前方欣賞演出。這場不期而遇的「神級探班」，讓現場演出及工作人員驚喜萬分，直呼是新春最棒的彩頭。

媽祖也想看！粉紅超跑「轉向」外埔夜市

廣告 廣告

下午 5 時許，紙風車劇團正緊鑼密鼓進行開演前的最後彩排。當時白沙屯媽祖神轎原在鄰近幹道前行，卻毫無預警地調頭往夜市方向前進。轎班人員透露，原本並不知道媽祖要去哪，直到神轎直衝舞台前方才恍然大悟：「原來媽祖娘娘想要看演出啊！」

演出一度因驚訝而暫停，但轎班人員親切叮嚀「不用停，娘娘很喜歡看」。導演隨即決定為媽祖專屬獻上一段充滿活力的舞蹈。神轎更特地「轉身」正視舞台，隨著樂音輕快搖擺，彷彿神靈與民同樂。

粉紅超跑停駐舞台前不斷搖晃為現場演出及工作人員賜福。（圖／紙風車提供）

遲來的約定：張敏宜執行長感性謝神恩

紙風車劇團執行長張敏宜表示，劇團與白沙屯媽祖其實早有「前緣」。張敏宜透露，前幾年曾接獲白沙屯拱天宮的演出邀請，卻因檔期衝突未能成行。今日媽祖驚喜現身，讓她幽默笑稱：「娘娘可能是親自來提醒，不要忘記去演出的約定喔！」

在彩排結束後，媽祖起轎時開心搖晃並輕觸舞台邊緣，展現「賜福」之意，隨後才歡快離開。

走過 20 載：368 工程的韌性與展望

紙風車 368 藝術工程自啟動以來，今年已屆滿 20 年。這段期間，劇團歷經了祝融之災與疫情衝擊，卻始終堅持在台灣 368 個鄉鎮巡迴，守護無數孩子的笑容。

張敏宜感性表示，這場意料之外的相遇，對剛經歷困難、重新啟航的團隊是極大的鼓舞。新的一年，劇團將帶著媽祖的祝福，繼續在全台各角落深耕，為台灣孩子傳遞美感與快樂。

更多三立新聞網報導

美前國防官員：海馬士搭配國造潛艦 台灣正握緊「終極不對稱武器」

川普嚇壞柬埔寨！太子集團陳志遭押送中 他揭下場：從地球消失

日賺9.7億詐騙教父陳志遣返北京！中方強勢「截胡」斷美英引渡內幕

濟航空難是人禍！調查：若無違規牆墩179命可保 議員批：行政怠惰害命

