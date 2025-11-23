紙風車368三日巡演點亮彰化嘉義 近6千名親子共享藝術之夜
紙風車368藝術工程於11月21日至23日連續三天走進彰化與嘉義，在大興國小、民雄國中與朴子市公所前廣場帶來兩廳院劇場版《台灣幻想曲》。三場累積近6千名親子共襄盛舉，由畢業校友、在地企業與多個扶輪社共同贊助，讓孩子們在家鄉就能接觸優質表演，實踐文化平權的初心。演出從歡笑到學習一應俱全，陪伴城鄉家庭度過難忘的藝術之夜。
在彰化大興國小的首演，由大興文教基金會董事翁榮隨贊助。他身為第19屆校友，特別號召同屆同學一起回饋母校，希望讓跨越四代的鄉親能在熟悉的操場上共享藝術時光。現場長幼齊聚，孩子們全程目不轉睛，一位在社區服務的梁先生更說，這可能是孩子們一生難得的機會，盼望透過戲劇打開不同的人生視野。
翌日移師民雄國中，由在地企業北回化學贊助。演出途中因發電機突發狀況短暫停電，嘉義縣長翁章梁即興帶領觀眾打開手機燈、合唱生日快樂歌，意外成為全場最難忘的插曲。他表示，看見現場工作人員冷靜應對，也是一堂絕佳的機會教育。第三日的朴子場則由八個扶輪社攜手支持，扶輪代表陳茂仁感性表示，孩子的笑容就是他們持續贊助的理由。翁章梁縣長連兩日到場，也感謝各界力量讓嘉義孩子能在家附近看見劇院級演出。
368藝術工程自2006年啟動，目標是讓全台368個鄉鎮市區的孩子都能免費欣賞屬於自己的一場藝術演出。工程自2024年邁入第三輪，更加入環境教育、社會共好與藝術永續等理念，累積已陪伴超過百萬名觀眾。《台灣幻想曲》以五段呈現勇氣、創意與情感，從深受小朋友喜愛的〈唐吉軻德〉到讓家長落淚的〈後山天使〉，每一幕都讓文化在孩子心中萌芽。張敏宜執行長表示，只要有一位孩子因為戲劇開始做夢，他們就會持續走下去，也期盼更多人加入支持，讓藝術成為留在孩子心中的一份禮物。
