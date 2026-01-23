《紙風車368兒藝工程》20年 號召加入「椅子會」

記者劉昕翊／臺北報導

《紙風車368兒童藝術工程》20週年特別演出，今日在臺北表演藝術中心大劇院登場，結合演出及紀錄片，重溫為臺灣孩子努力扎根的感動與初心，更號召民眾加入勸募計畫「椅子會」，讓所有孩童都能有「椅子」坐著體會表演藝術的美好。

特別演出「368紀錄片」首映

「368鄉鎮市區兒童藝術工程」至今累積812場演出、167萬名觀眾，與19萬筆捐款支持，帶動無數家庭接觸表演藝術，也成為這個世代臺灣孩子童年的共同記憶；為歡慶即將滿20週年，推出特別演出，上半場可欣賞紙風車368巡演經典演出，下半場則可觀賞導演楊力州歷時3年拍攝的「368紀錄片」首映，並於昨日舉辦彩排記者會，搶先演出精采片段。

楊力州團隊陪伴紙風車巡迴，記錄368兒童藝術工程的演員、工作人員、贊助者、志工、村長、里長等為孩子無怨無悔付出的心情點滴，其中，還特別留下當時高齡94歲的臺東基督教醫院醫師譚維義，專程從美國回臺參與紙風車368第2輪臺東最終場及臺北兩廳院「永續啟航」第3輪啟動演出的珍貴畫面。

此外，紙風車新年度的勸募計畫「椅子會」緣起於日前媽祖娘娘至紙風車舞臺前停轎，找4張椅子坐下來看紙風車排戲，團隊深受鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的「椅子」為發想，捐助1000元致贈吳靜吉博士《青年的四個大夢》為號召，在網路上獲得廣泛回響，邀請各界支持參與。

《紙風車》號召民眾加入勸募計畫「椅子會」。（記者劉昕翊攝）

《紙風車368兒童藝術工程》20週年特別演出今登場，昨日彩排搶先演出精采片段。（記者劉昕翊攝）