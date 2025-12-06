紙風車368前進大直高中 壓軸演出《台灣幻想曲》

《剩食的逆襲》讓兒童學習珍惜食物的重要。（紙風車劇團提供）

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」12月6日走進臺北市中山區大直高中，以《台灣幻想曲》帶來本市第五場壓軸演出。寒風中，家長與孩子依然提早入座等待，現場不時傳出笑聲與驚呼，1500名師生與居民在熱鬧氛圍裡共享這場難得的藝術饗宴。本場由臺灣產物保險文教基金會贊助，為活動再添溫度。

演出前夕，大直高中操場聚集了不少家庭，大家裹著外套陪孩子看彩排，舞台燈一亮，全場彷彿瞬間暖了起來。臺灣產物保險文教基金會林金何副執行長說，自己也曾是帶孩子看戲的家長，希望《台灣幻想曲》成為孩子成長記憶中最溫暖的一頁。住在附近的家長吳先生分享，孩子從頭到尾盯著舞台不放，完全沉浸在劇情裡；第一次看戲的蔡小弟則喊著「好好看」，尤其對螢光線變化出的造型驚喜不已。紙風車文教基金會張敏宜執行長表示，每一場演出都仰賴眾多善心才能實現，而台下滿滿的家庭與笑容，始終是紙風車持續前行的最大力量。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程在大直高中演出，大小朋友都超開心。（紙風車劇團提供）

自2006年啟動至今，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」累積陪伴全台百萬名觀眾，目標讓368個鄉鎮市區的孩子都能在家鄉免費看一場專屬於自己的藝術演出。2024年展開第三輪巡演，不僅延續走遍全台的使命，更加入「環境教育」、「社會共好」與「藝術永續」理念，希望在戲劇陪伴下，引導孩子關心土地、珍惜資源，也學會看見彼此。此次《台灣幻想曲》由五段組成，包括點亮夢想的〈唐吉軻德〉、融合特技的〈身體練習曲〉、互動滿滿的〈剩食的逆襲〉、溫暖動人的〈後山天使〉，以及歡樂收尾的〈慶典的喜悅〉，場場都引來熱烈掌聲。

1,500名師生與居民開心享受表演，互動超熱絡。（紙風車劇團提供）

此次巡演也感謝文化局處、大直高中等單位協助場地與宣傳，讓更多在地孩子得以接觸藝術。紙風車368藝術工程仍持續在全台巡演，以戲劇陪伴孩子在笑聲中學習、在感動裡成長。更多資訊請參閱紙風車劇團FB粉絲專頁或368藝術工程官網，亦可透過官網進行線上捐款。

