紙風車368工程「椅子會」 陳其邁響應

陪伴偏鄉孩子看戲20年的紙風車劇團，今年為「368鄉鎮市區兒童藝術工程」20週年推出全新小額募款行動「椅子會」。高雄市長陳其邁不僅第一時間響應，更捐出100本親筆簽名的《青年的四個大夢》回饋捐款者，以實際行動力挺兒童藝術扎根。

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」今年迎接20週年里程碑，宣布啟動「椅子會」小額募款行動，邀請社會大眾以具體行動支持偏鄉兒童欣賞表演的基本需求。消息曝光後引發熱烈回響，就連高雄市長陳其邁也跟進響應。

陳其邁對紙風車的支持，源於與劇團創辦人李永豐多年情誼。2020年紙風車遭逢重大打擊，不僅布景倉庫因火災付之一炬，又遇上疫情衝擊，營運陷入低潮。當時陳其邁主動關心能否提供協助，但李永豐堅持「要靠自己的力量站起來」。陳其邁隨後驚喜現身排練場，逐一向團員加油打氣，兩人也在直播中暢談人生挫折。

兩人在直播中聊天，談起人生挫折，李永豐幽默以自己大學考7次都沒放棄的經歷鼓勵大家。陳其邁說：「透過失敗變得更加堅強，是李美國（李永豐）與紙風車不畏艱難的意志。

李永豐指出，「一張椅子，不只代表一個觀眾，也代表一個希望。」368兒童藝術工程推動至今，已累積超過167萬名觀眾、19萬筆捐款支持，背後仰賴無數志工與無名英雄的投入。隨著第三輪巡演即將展開，面對極端氣候與偏鄉資源不足等挑戰，更需要更多「唐吉訶德」加入守護孩子與藝術的行列。

紙風車表示，「368鄉鎮市區兒童藝術工程」與「椅子會」行動，將持續誠摯邀請更多民眾、企業與團體加入，以實際行動支持孩子與藝術相遇。