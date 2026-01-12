紙風車368工程20週年特別演出 購票贈《青年的四個大夢》

記者劉昕翊／臺北報導

紙風車文教基金會將於1月24日，在臺北表演藝術中心推出《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》，不僅以「現場劇場演出×紀錄片首映」的全新形式呈現，更加碼凡購買1張票券，即可獲贈吳靜吉博士著作《青年的四個大夢》乙本，邀請曾看過演出的觀眾，走進劇場，感受368工程幕前幕後的故事。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」邁入20週年，今年規劃特別演出，將由有經驗的巫頂串場，上半場將呈現368經典的〈唐吉軻德〉大戰雙頭龍，下半場則是楊力州導演《紙風車368兒童藝術工程紀錄片》首映，並於今（12）日舉辦《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》贈《青年的四個大夢》記者會，宣布此次演出，凡購買1張票券，即可獲贈吳靜吉著作《青年的四個大夢》乙本，盼讓觀眾不只進劇場看戲，也能把思考人生方向的指南帶回家。

在吳靜吉的《青年的四個大夢》中，提到追求人生價值、尋求良師益友、實踐終生志業、理解愛與關係4個大夢，對應紙風車368兒童藝術工程走過的20年。紙風車368兒童藝術工程的發起人之一、遠流出版社董事長王榮文表示，吳靜吉把紙風車368工程作為實踐英雄之旅的例子，這次再版此書，希望這本智慧之書可以跨越時間考驗，影響不同世代。

另外，紙風車文教基金會董事長陳進財指出，《青年的四個大夢》適合男女老少，讀完這本書像是獲得一位良師益友，紙風車把這本當成禮物，送願意同行的人，英雄之旅仍在繼續，而《368兒童藝術工程》與《青年的四個大夢》，陪伴不同世代走在各自的路上。執行長張敏宜分享，上次讀這本書是40年前，只記得當時對未來方向很迷惘，這次重讀這本書，發現紙風車368工程的團隊，其實都受到這本書潛移默化的精神引導。

《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》即將完售，僅剩最後200張票券，邀請觀眾購票進場，觀賞紙風車現場演出及368工程紀錄片首映，一起見證這場只屬於劇場現場、無法被複製的20週年紀念演出。購票請上兩廳院售票系統。

