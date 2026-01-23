「紙風車368藝術工程」20年 李永豐：悲欣交集

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）紙風車文教基金會推動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」即將屆滿20年，24日將在北藝中心舉行紀錄片播映與紙風車特別演出，創辦人李永豐表示這一路走來，「悲欣交集、衷心感謝。」

紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」從2006年啟動至今，累積167萬名觀眾與19萬筆捐款支持，成為這個世代台灣孩子童年的共同記憶。李永豐表示，「20年走來至今，其實有一點躊躇猶豫，但之前白沙屯媽祖路過來看戲，用祂的轎身輕敲舞台，我知道祂是在安慰跟鼓勵我們，繼續往前走。」

廣告 廣告

李永豐說，這次特別演出要讓觀眾透過舞台演出和紀錄片影像，重溫這段表演藝術界為台灣孩子努力札根的感動與初心，也感謝20年來全台灣一路相伴的贊助者、捐款人、志工、協力者與夥伴，「大家都是紙風車的貴人，在我們最困難最低潮的時刻，總有人默默又接住了我們。」

北藝中心董事長王文儀表示，大家在這裡見證了一個屬於21世紀的台灣奇蹟，能夠參與，北藝中心感到萬分榮幸，「比起紙風車對於台灣兒童所做的一切事情，北藝中心所有的支援不及千萬分之一。」

王文儀形容李永豐像莊子「逍遙遊」裡面的超凡人物列子，乘風而行、自由自在，「紙風車告訴孩子們要相信自己、堅持到底，最堅持這個精神的，正是李永豐。」李永豐有著「硬頸」的精神與所有劇場的「硬核（hardcore）」能力，但他舉重若輕，「把擔子往心裏吞，把歡樂帶給全台灣的孩子。」

「紙風車368兒童藝術工程」20週年特別演出將在北藝中心舉行，結合金馬獎導演楊力州歷時三年拍攝的「368紀錄片」，觀眾將在上半場欣賞紙風車368巡演的經典演出，下半場展開368紀錄片劇場的首映。

今天彩排了紙風車劇團經典的橋段包括唐吉軻德以及黑光劇等等，重返熟悉的專業劇場，不用被戶外冷冽的寒流與冬雨干擾，對紙風車團隊而言，回到劇場像是回到最初的起點，幸福地如同「回家」。

李永豐說，紙風車信仰的未來領導人必須要具備創意、美學、愛與關懷，至今依舊受用。從紙風車的演出中，可以給孩子們看到不同的創意，不同的文化，不同的文明，「這也是我們不變的核心價值。」（編輯：張銘坤）1150123