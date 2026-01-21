紙風車368「椅子會」企劃 名人們狂簽書邀孩子坐下來看世界

陳竹昇簽書簽到手抖，仍開玩笑說：「李永豐絕對是我的七世孽緣，但遇到紙風車這群良師益友，成為我一生的底氣。」（紙風車劇團提供）

紙風車368兒童藝術工程迎來20週年，特別推出「椅子會」企劃。沒想到，一票名人也被點燃熱情，像在罰寫功課般簽書簽不停。鄭弘儀、唐美雲、陳竹昇等名人並非擔任代言，而是自掏腰包認購《青年的四個大夢》，以自己的簽名為孩子換取觀賞演出的機會。2026年首場演出時，白沙屯媽祖鑾轎驚喜現身，轎班人員轉達一句話：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」四張紅色塑膠椅排開，媽祖婆安靜地看完整段歌舞，臨行前輕觸舞台，像是在替這群奔波全台的孩子王打氣，也成了「椅子會」的象徵——為台灣368個鄉鎮的孩子保留一張「坐下來看世界」的椅子。

致力讓全台兒童看到劇院級表演，紙風車創辦人李永豐希望藉「椅子會」企劃讓更多人加入善意行列。（紙風車劇團提供）

「椅子會」的概念源自紙風車走遍全台368個鄉鎮的經驗。對許多孩子而言，這可能是人生第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，更是孩子感受藝術的起點。在20週年之際，紙風車號召有理念、有愛心的民眾加入「椅子會」，凡捐款新台幣1,000元以上，即可成為會員，支持藝術持續走進各地。每張椅子背後，除了觀眾席，還涵蓋現場物資、垃圾清運、偏鄉孩子接駁等細節，讓藝術能順利發生。作為首波回饋，紙風車推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動，這本書由心理學家吳靜吉博士撰寫，出版45年，談青年人生價值、志向、關係與選擇，深深影響紙風車創辦人與團員，也啟發無數讀者。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》後台低頭狂簽書，飯都來不及吃。（紙風車劇團提供）

唐美雲簽名時笑說像被罰寫名字。（紙風車劇團提供）

這場簽書活動的構想，最早萌生於節目《新聞挖挖哇》後台。創辦人李永豐與主持人鄭弘儀聊到媽祖看戲與「椅子會」，隨口提議認購100本書讓觀眾捐款，鄭弘儀立刻答應，趁錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。接著，唐美雲、陳竹昇等名人陸續加入，他們用自己的故事支持孩子。陳竹昇回憶，21歲在紙風車工作時，對未來茫然無措，是《青年的四個大夢》教他思考人生、情感與選擇，他說：「以前遇到事只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走。」身後總有人吼他：「怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車！」這份被接住的力量，也陪伴他一路走到今天。

黃迪揚也加入簽書行列。（紙風車劇團提供）

創辦人李永豐回憶，高中畢業時對人生充滿迷惘，這本書為他打開清楚方向。進入蘭陵劇坊受教於吳靜吉博士後，最終創辦紙風車劇團，將創意、美學、愛與關懷帶到全台各地。他感性表示：「二十年來很辛苦，但台灣人的善良一直支撐著我們。媽祖的現身，是提醒，也是加持。」紙風車文教基金會張敏宜執行長也說：「椅子會邀請社會大眾，為孩子留下一個可以坐下來、被好好對待、與藝術相遇的位置。」紙風車期許這張椅子，能陪伴更多孩子迎向未來的20年。加入「椅子會」可至368藝術工程官網或線上捐款。

