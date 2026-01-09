一紙驅逐令引發良心危機 《歐陸瘋情畫》以荒誕手法描繪失序歐洲

《歐陸瘋情畫》讓每個角色都成為時代焦慮的載體，映照出歐洲文明的裂縫。（聯影提供）

柏林影展最佳劇本銀熊獎得主《歐陸瘋情畫》（Kontinental ’25），獲選《視與聽》（Sight and Sound）2025年度推薦50大電影之一，靈感源於羅塞里尼的經典名作《歐洲 51 年》（Europa ’51），刻意對照「有意義的行動」與「無法被理解的絕望」，描繪一個道德模稜兩可、價值失序的當代歐洲。

電影從一樁看似日常的公務行動展開：一名負責執行驅逐令的女法警，依法驅離藏身地窖的流浪拾荒者，未料對方被迫離開後選擇自縊。突如其來的悲劇，使她陷入無法擺脫的道德困境與深層罪惡感。

事發後，女法警為逃避內心譴責，不斷向朋友、前學生、神父和親友傾訴，試圖尋求理解與安慰，卻在一次次對話中清楚看見社會結構的冷酷與自身行動的無力。這趟近乎徒勞的「贖罪之旅」，逐漸將她吞沒。

影片以羅馬尼亞西北部、歷史錯綜的 外西凡尼亞（Transylvania） 為背景，從一戰後的國族分裂談起，延伸至住房危機、後社會主義經濟、歐盟體制、民族主義衝突，甚至觸及俄軍入侵烏克蘭等現實議題。片中滔滔不絕、彼此衝突的對話，讓每個角色都成為時代焦慮的載體，映照出歐洲文明的裂縫。

《歐陸瘋情畫》的恐龍雕像暗示連史前文明都難逃資本化命運。（聯影提供）

導演哈都裘德向來以辛辣諷刺聞名，他在本片毫不留情，從社會福利制度、宗教、地產霸權和民族主義，一路到商業化吞噬一切的荒謬現實。針對片中出現張牙舞爪的恐龍雕像，導演解釋，這是拍攝時的偶然，也象徵「人類消失後的世界」。恐龍雕像只是被包裝成觀光商品的假象，暗示連史前文明都難逃資本化命運。

談及創作初衷，哈都裘德說：「主角面對的罪惡感與道德困境，本身就是一種荒謬。事件發生後，傷害已經造成，剩下的只是無法解決的困境。對我來說，諷刺正是同時探索荒謬性與戲劇性的方法——核心始終是一場悲劇。」

哈都裘德亦在片中幽默提及德國導演溫德斯的電影《我的完美日常》，以日本乾淨整潔的公共廁所，反諷對比羅馬尼亞城市的污濁現實——這裡沒有療癒的日常，只有不願被正視的醜陋。

《歐陸瘋情畫》除榮獲柏林影展最佳劇本銀熊獎，更於全球影展累積3項大獎、5項提名，包括芝加哥國際電影節最佳女主角獎、希洪國際影展AISGE最佳女演員獎，並入選香港國際影展，實力備受肯定。該片將於2月6日在台上映。

