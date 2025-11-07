一級保育類台灣狐蝠現蹤花蓮 166隻高度適應都市生活

台灣狐蝠在市區上空飛過。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

台灣狐蝠為我國一級保育類野生動物，花蓮、綠島、龜山島可見其蹤跡，其中花蓮的狐蝠族群相當特別，與人類生活區域高度重疊。林業及自然保育署花蓮分署完成「花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究，花蓮狐蝠約有166隻，呈穩定成長，顯示花蓮市區綠帶環境已能提供穩定的棲息與覓食條件。

一對台灣狐蝠母子，白天倒掛在可可椰子子葉片上。(林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

台灣體型最大的蝙蝠「台灣狐蝠」，其頭形似狐、翼展可達1公尺，是《野生動物保育法》列瀕臨絕種保育類野生動物，並被2024年《台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》評定為「國家極危受脅（NCR）」等級。

花蓮分署將台灣狐蝠列為「生態綠網」推動計畫中的重點保育物種，與國立台北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作進行「花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究，團隊透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，記錄狐蝠的活動軌跡與生態習性。

花蓮的狐蝠族群相當特別，與人類生活區域高度重疊。（林保署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮分署表示，2年間共採集逾千份食渣與排遺樣本，發現多數個體具有高度棲地忠誠性，其中一隻雄蝠「阿明」已連續5年在同一區域活動，另有9隻裝設發報器，活動範圍集中於1平方公里內，白天停棲於固定樹木，夜間覓食範圍穩定，也觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」共棲樹上互動畫面，顯示狐蝠具有豐富的社會行為。

花蓮分署說，牠們主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實，充分利用花蓮市內的公園、校園與行道樹所構成的城市綠色廊道，也證明花蓮市的綠地配置具備支持野生動物族群穩定發展的潛力。

花蓮分署長黃群策表示，花蓮市區擁有良好的綠帶連通性，使狐蝠能在都市中繁衍棲息，展現人與自然共榮的可能。許多人第一次看到體型龐大的狐蝠停棲在樹上時，常會感到驚訝甚至害怕，但牠們其實是城市裡珍貴的生態夥伴「狐蝠取食果實與花粉，能幫助植物授粉與種子散播，也是維繫森林生態的重要角色，將持續推動都市綠帶維護與棲地復育，營造更適合狐蝠與人共同生活的健康環境。

