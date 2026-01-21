一級保育類欖蠵龜 遭漁網纏繞受傷 海巡協助脫困

一級瀕臨絕種保育類欖蠵龜，遭漁網纏繞受傷，海巡協助脫困。（海巡提供）

記者鄭錦晴／台東報導

一隻海龜在台東市石滬沙灘遭漁網纏繞受傷，海巡署第十巡防區指揮部二十一日上午接獲民眾通報，趕往協助處理；經判斷該海龜為欖蠵龜，海巡人員將纏繞漁網取下，後送國立海洋生物博物館醫治。目前欖蠵龜在台灣被列入一級瀕臨絕種保育類動物。

第一三岸巡隊第二機動巡邏站上午九時二十六分接獲通報後，立即派員趕往東市漂流木石滬沙灘，經檢視海龜狀況及種類，立即通報台東縣府畜產保育科及海洋保育署台東海洋保育站。

經由專業人員判斷，該海龜品種為欖蠵龜，並協助將纏繞漁網取下，交由畜產保育科後送國立海洋生物博物館醫治。

欖蠵龜是七種海龜當中體型較小的海龜，主要特徵是獨特的大規模集體上岸產卵習性，但在台灣多為誤捕、傷病或擱淺個案，誤食海洋廢棄物或受到廢棄漁具纏繞，也是欖蠵龜面臨的威脅。

第一三岸巡隊呼籲，台東沿海地區常會遇見海洋生物岸上擱淺、產卵等情事，提醒民眾如遇到海龜產卵時請不要刻意驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，以免影響產卵，如有發現生態保育相關案件請立即撥打海巡署「一一八」服務專線，海巡人員將前往現場協助處理。

另海巡署持續招募有志青年投入海域安全與生態守護行列，相關招募資訊可至海巡署官方網站查詢。