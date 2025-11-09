一級古蹟遭遺忘 文史界促造景

位於高雄市左營區勝利路與埤仔頭街口的「拱辰井」，雖被列為國定一級古蹟，現在卻成路上不起眼的鐵蓋，地方文史團體期盼「拱辰井」能有重見天日的機會。（任義宇攝）

位在高雄市左營區勝利路及埤仔頭街口、「左營舊城北門」前，有一處不起眼的地面圓形鐵蓋，每日均被無數人車輾壓，不過，其真實身分竟是西元1722年所鑿的「拱辰井」，目前被列為國定一級古蹟，地方文史團體與議員期盼，拱辰井能透過造景等方式重見天日。

舊城文化協會理事長郭吉清指出，拱辰井就位於舊城北門外，而北門又稱「拱辰門」，該井也因此得名，雖作為一級古蹟，卻在30多年前因一場車禍事故，遭剷平並加上鐵蓋保護，長年飽受車輛輾壓，甚至大多年輕居民對於該處存在古井毫不知情，一級古蹟面臨遭遺忘的命運。

廣告 廣告

郭吉清遺憾表示，原本期望拱辰井能列入左營舊城「見城計畫」，無奈交通問題無法解決而作罷，不過，他建議可考慮用其他方式，如在道路鋪面加上色彩，搭配周邊環境營造與介紹，或在城牆邊重現古井樣貌，讓古井回歸到世人的記憶中。

高雄市議員白喬茵也認為，拱辰井基於交通問題無法原址重現實為可惜，建議市府可以在拱辰井周邊設計符合見城計畫的道路鋪面，或透過鄰近的北門周邊場域重現拱辰井過去的樣貌，同時在介紹中向遊客說明拱辰井真正位置。希望市府後續可持續蒐集遊客與地方意見，尋求百年古井重見天日的機會。

高雄市文化局表示，拱辰井位於交通要道上，目前以鑄鐵蓋保護，相關重現計畫涉及交通安全需求，尚未取得地方共識，會持續與國定古蹟主管機關合作，尋求進一步規畫。