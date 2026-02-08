一級戰區再添競爭者 楊智伃宣布參選台北松信議員

國民黨前發言人楊智伃宣佈投入台北市松山信義區市議員黨內初選。 圖：楊智伃/提供

[Newtalk新聞] 2026地方大選，國民黨在台北市松山、信義選區議員的黨內競爭激烈，繼國民黨前發言人李明璇、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮參選後，國民黨前主席朱立倫時期的國民黨前發言人楊智伃今（8日）也宣布加入戰局，選區立委徐巧芯、桃園市議員凌濤等人都到場力挺。

楊智伃今上午赴吳興市場拜票，正式宣佈投入台北市松山信義區市議員黨內初選，並由凌濤及十多位青年志工陪同掃街。

楊智伃表示，松山信義區是她從政以來居住與成長的場域，更是她投身政治工作的起點。回顧26歲時獲朱立倫提拔為史上最年輕發言人的歷程，她始終秉持「為正義發聲、勇敢衝鋒」的信念，並將徐巧芯、王鴻薇視為「直球對決」的政治楷模。

廣告 廣告

凌濤表示，楊智伃過去在黨中央擔任發言人協助文傳會行銷、更協助立法院政策攻防，各項議題攻防無役不與，具備極強的執行、政策想法與戰鬥力。目前他們掌握松山信義數據的排名很好，對楊智伃非常有信心，絕對能提供台北市民最好的政策檢驗與服務品質。

凌濤肯定稱，楊智伃是他從美國畢業回台之後就認識至今，他看著楊智伃成長，從體育主播、參與黨務工作，到後來協助立法院政策攻防；面對政治將司法當作工具的威脅，楊智伃絲毫不退縮，始終保持活力、陽光與戰鬥力。這正是他與廣大市民，期待從民意代表、政治人物身上看到的動能與行動力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

WBC續掌握旅外狀況 蔡其昌：提早報到不是沒機會

紅蔥頭飄香北門料理研發結合食農體驗 黃偉哲：不怕貨比貨只怕不識貨