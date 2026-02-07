一級戰區參選爆炸 「朱家軍」楊智伃明宣布參與國民黨松信區市議員初選

國民黨前發言人楊智伃。截自楊智伃臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨台北市松山信義區市議員初選參選爆炸，繼今天立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮宣布參選後，黨前發言人、「KMT河智媛」楊智伃晚間也發出通知，表態明天將正式參選，要「讓正義實現、讓勇敢延續」。

楊智伃表示，為正義發聲、勇敢衝鋒，是我從政以來最重要的信念，不管是被司法恐嚇的零分濫訴或是網路上青鳥人格詆毀的出征，再怎麼艱險，只要是正確的路、正義的路，我都不怕。

楊智伃說，翻開過往的回憶，那些在第一線拿起麥克風的時刻，心中有一把火焰、眼裡都有一束光。

楊智伃也透露，明天早上將由黨智庫前副執行長凌濤與數十位青年夥伴們陪同，至吳興市場掃街拜票，一起向親愛的市民朋友許下最誠摯的諾言。

迎戰2026台北市松信區市議員選舉，國民黨擬提名5席，其中現任3席市議員已篤定獲黨提名連任，而原市議員徐巧芯與王鴻薇轉戰立委成功後留下的兩席，則由有意爭取國民黨提名參選新人角逐，預計3月啟動初選。

目前表態爭取國民黨提名參選松信區市議員的除許原榮、楊智伃外，還有「北漂最美主持人」李明璇，以及2022年市議員初選席敗的北市青工前總會長滿志剛，副市長林奕華與前市議員陳孋輝服務處主任、富錦里里長李煥中。

此外，立委徐巧芯辦公室主任陳暉也透露，將登記參與該區市議員初選，

總計6位各具實力新人搶攻2席新人提名空間，其中不僅有「黨發言人內戰」，還有「芯費大戰」2.0版，讓該區，成今天國民黨全國直轄市議員初選中一級戰區。

