《一級棒》旺旺尾牙慶功 喊話衝金鐘

《綜藝一級棒》主持群陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森9日在旺旺集團尾牙上大跳「康康舞」。（鄧博仁攝）

陳勢安9日在「2026年旺旺集團旺年會」演出，熱情跟台下觀眾互動。（陳俊吉攝）

告五人雲安（左起）、犬青、哲謙9日受邀於「2026年旺旺集團旺年會」獻唱，開心分享將迎接農曆過年假期到來。（陳俊吉攝）

葛兆恩（右）9日受邀參加旺旺集團旺年會，妹妹葛嘉怡（左起）、姊姊葛宸羽、和媽媽金友莊台下同歡。（陳俊吉攝）

許志豪（左）、哈遠儀9日主持旺旺集團旺年會，兩人互動逗趣。（陳俊吉攝）

旺旺集團9日舉辦「2026旺旺集團旺年會」，集團員工近4000人共襄盛舉，活動由中視招牌節目《綜藝一級棒》主持人之一的許志豪與中視當家主播哈遠儀共同主持，《綜藝一級棒》主持群康康等人與告五人、陳勢安、葛兆恩（寶弟）輪番演出，熱鬧為馬年揭開序幕。

《綜藝一級棒》主持人康康開場就帶領許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬帶來〈愛人醉落去〉，又唱又跳掀起全場熱烈歡呼；康康昨一登台就宣告好消息：「我們今天早上來彩排的時候，被通知收視率又獲得冠軍，實在走路有風，今天來這邊唱歌心情格外歡喜。」康康在台上也展現跟其他主持群的默契，一搭一唱，不只做球也接球，流暢程度逗得眾人又叫又笑。

廣告 廣告

接著，《綜藝一級棒》超人氣「森恬CP」李子森、杜忻恬一同演唱〈愛情你比我想的閣較偉大〉，CP魅力十足，不只深情對望製造滿滿粉紅泡泡，也相當寵粉，跑下台與粉絲們比愛心、擊掌，留下許多美好回憶。李子森昨透露，前陣子不小心感冒，喉嚨的狀況還沒有恢復完全，很怕唱歌會破音，不料他帶感冒上陣仍完美發揮嗓音，足以證明他的練家子功力。

《一級棒》幫旺董慶生

談及馬年願景，康康希望，眾人跟他的名字一樣「健健康康」，陳隨意也搭腔，希望大家「平安健康過馬年」。陳孟賢則是希望，馬年這匹好馬，可以帶他們一行人衝上金鐘獎的舞台。李子森、杜忻恬默契地說，「希望新的一年可以更開心，在工作與生活之間取得平衡」。演出最後，6人在台上邊唱〈舞女〉，邊照著歌詞逗趣演出，也齊跳「康康舞」，接著葛兆恩推出蛋糕，跟著〈綜藝一級棒〉主持群在台上幫「旺董」蔡衍明與當日壽星們慶生同歡，開心度過歲末年終。

告五人暖心捐救護車

告五人昨開場一連演唱〈帶我去找夜生活〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈好不容易〉、〈黑夜狂奔〉5首夯曲，吸引全場旺旺集團員工大合唱，更有大批粉絲擠向台前搶拍。下禮拜即將迎來農曆春節，告五人也在台上問全場：「你們期待放假嗎？」獲熱烈回響，氣氛嗨翻。

告五人今年共接到300多家品牌、廠商邀約，因同時在跑世界巡演，時間比較緊，最後接下76場尾牙、暫定30場春酒。昨演出心情興奮又喜悅，雲安說，下禮拜就要過年了，可以放一個禮拜假，「是有史以來最長的年假，很爽！」他計畫帶家人去日本玩，「我們去年訂了兩盒餅乾，但要等一年」，主唱犬青說明，訂購當下店家說要等一年，於是講好今年春節假期去拿，造就了兩家人一起去旅行。鼓手哲謙則要陪爸媽吃平安粥、開車載爸媽去走春。

回顧2025年，告五人超級大豐收，不僅發行了第4張專輯《我們就像那些要命的傻瓜》、成功登上世運主場館開唱，也以電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。

值得一提的是，告五人捐贈了一輛救護車給宜蘭縣政府消防局南澳分隊，名稱叫做「哈瓜愛心號」，雲安說，「是我人生買過最快樂的車」，犬青趕緊接話「但希望這台車永遠不要用到」。

展望新的一年，告五人將繼續「Run, Run, Run! 黑夜狂奔」巡演，也希望有機會重返小巨蛋，日前推出了〈快樂的事記不起〉MV，也想藉此邀請大家在新的一年，記錄更多快樂與美好的回憶。

陳勢安打算躺平過年

陳勢安賣力飆唱〈走心的歌〉、〈勢在必行〉、〈天后〉等熱門歌曲，引起全場熱情尖叫，看到台下滿滿觀眾，他興奮說現場充滿「旺」的喜氣，氣氛非常好，並熱情跟觀眾互動，更拿起手機跟大家一起自拍，他祝福所有旺旺人新年快樂、馬上發財，「2026新年的夢想、目標全都『勢在必行』。」

他從去年底開始跑尾牙活動，幾乎天天工作滿檔，全台跑透透，共狂跑上百場活動，人氣超旺，分享最忙時甚至曾1天連趕3場，加上最近正籌備新專輯，預計上半年會發片，接下來將忙到除夕前一天才休假。

他過年期間會飛回馬來西亞老家陪伴家人，一回到老家第一件事情是要「躺平」，好好讓身體休息，同時想大吃老家美食「Lobak（滷肉）」，平時很注重身材管理的他，這次過年完全不忌口、盡情大吃大喝，也坦言一回老家難免會被親友催婚，不過現在年輕世代大多選擇不婚、不生，他也會灌輸長輩這個想法，打趣說：「我也是年輕人。」談到面對親戚的催婚，他分享第一時間會禮貌回長輩，「我現在過得很開心」，隨後發出紅包，樂當大家的財神爺，幽默喊：「當作封口費，這招很管用。」

葛兆恩為演出禁澱粉

葛兆恩昨擔任壓軸表演嘉賓，為了呈現最完美狀態，他透露自己演出前兩天完全沒碰澱粉，果然讓身形更顯精實、帥氣。他將年前最後一場演出獻給旺旺，現場連續飆唱爸爸「青蛙王子」高凌風的經典歌曲〈夏天的浪花〉、〈燃燒吧！火鳥〉，瞬間點燃全場氣氛。

寶弟一上台就嗨喊：「接下來帶大家回到80年代！」表示這次表演特別找回父親生前的Keyboard老師合作，使用的更是爸爸以前演出的Demo檔，讓他直呼：「很像回到小時候看爸爸演出的感覺。」他坦言雖然近年多以戲劇演出為主，但內心始終希望將父親的舞台精神與音樂文化傳承下去。

提到過年計畫，近期工作滿檔的寶弟表示要趁過年放假補眠睡到飽，他透露媽媽金友莊私下相當節省，不希望他亂花錢，因此過年不打算出國旅遊，但會找時間和媽媽、姊姊葛宸羽、妹妹葛嘉怡一起走春感受人潮；全家也會聚在一起玩「十八仔」（擲骰子），享受熱鬧年味。

迎接新年，寶弟也送上祝福給旺旺集團：「希望新的一年大家都能像〈燃燒吧！火鳥〉一樣紅紅火火，財富自由、一夕暴富。」

寶弟年後將全心投入由他主辦的吳宗憲「2026臭男人演唱會」台北站，3月28、29日將連唱兩天，屆時將與吳宗憲、康康一起重現當年「三大難高音」的經典橋段。