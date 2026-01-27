《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高

中視28日晚間8點檔將開播愛情劇《難哄》，戲劇海報上男主角白敬亭背著女主角章若楠，俊男美女的組合賞心悅目，這引起中視節目《綜藝一級棒》三對螢幕CP神複製名場面，上演愛的背背。像是李子森體型高大，輕而易舉就背起嬌小的杜忻恬，而許志豪和翁鈺鈞互動自然，女生雙手環著男生的肩，一點也不尷尬；陳孟賢和吳美琳竟男女對調，改由吳美琳背著陳孟賢，相當搞笑。

李子森和杜忻恬一起工作時，覺得最難哄的是根本不知道自己做了什麼讓她不開心，「當發現不對勁時，其實已經不開心一陣子了，所以不知道怎麼哄，男生要警覺性很高。」一旁的杜忻恬也補充：「還有眼色要好一點。」而李子森背著杜忻恬的宣傳影音一上架就破27萬次觀看，CP魅力超吸睛。

巨蟹座的許志豪，自認多半都是被哄的一方：「我很好哄，而且很享受被哄的感覺。」他覺得在任何關係中，因為自己嘴拙，所以不擅長哄人，但翁鈺鈞卻提及，日前有一回她載許志豪和經紀人要去高鐵站，照著導航開仍是找不到路，這時許志豪頻頻安撫她慌亂的情緒跟找路，相當貼心，「其實是已經錯過一班車，再錯過當天就沒車回台北了。」許志豪笑指，翁鈺鈞應該內心很害怕，要開車載他們回台北。