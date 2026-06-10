《一級棒》陳怡婷家大火全毀、切13顆肌瘤！入圍金曲大轉運 輪椅父聞訊驚現奇蹟

陳怡婷出道13年首度入圍金曲獎，喜訊傳出後竟讓父親病情大幅好轉。時代創藝提供

從《明日之星》出道、現為《綜藝一級棒》固定班底的歌手陳怡婷，近年歷經家中失火全毀、外婆與奶奶相繼過世、喪期父親又入院插管病危，年初更動手術切除13顆子宮肌瘤。歷經接二連三的家庭變故，出道13年的她終於憑藉第11張專輯《三十幾》迎來命運大轉運，首次入圍第37屆金曲獎最佳台語女歌手。

今日（10日）陳怡婷受訪時透露，這次入圍金曲獎最佳台語女歌手，不僅讓她對得獎重拾希望，連原本因生病、出入需依賴拐杖的父親，在聽到她入圍的當下，竟然直接從床上彈起來，直說：「聽到你入圍，我腳都好了！」成為最驚人的醫學奇蹟！

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陳怡婷回憶入圍揭曉當天，自己完全不在狀況內，原本睡到中午打算陪爸媽吃飯，沒想到手機突然瘋狂響起，無數恭喜訊息湧入。

當她向媽媽證實自己入圍金曲歌后時，原本在房間休養、平時出入都要坐輪椅的爸爸，聽到喜訊竟然直接從床上跳起來，不靠拐杖自己走到餐廳。父親更激動對著她高喊：「聽到妳入圍，我病都好了！」奇蹟的是，父親的腳自那天起竟然痊癒了，直到現在都不需要再使用拐杖。

陳怡婷透露金曲紅毯將會是出道以來「尺度最大」。時代創藝提供

經歷親人離世與感情創傷 三十幾歲蛻變與自己和解

這張讓父親奇蹟康復的得獎作品，是陳怡婷以自己這一年經歷的家庭變故、親人離世、感情創傷與人生低潮為養分為主題的專輯《三十幾》。視覺以「蝴蝶破蛹重生」為核心，並將數字30設計成蝶翼造型。陳怡婷表示，三十幾歲像是一道無聲的分水嶺，明白人生不一定公平、愛情未必圓滿，但跌跌撞撞之後依然願意繼續飛行。

她透露人生至今所有事情都是爸媽陪在身邊，連專輯選歌父母也會一起參與討論，因此這次經歷人生低潮後入圍金曲，意義特別重大。而經歷過父親在鬼門關前走一遭，現在只要一有空閒，沒工作時她就會立刻回家陪伴父母。

得獎將帶父母出國孝親旅遊 放話金曲紅毯請出長輩戰袍

陳怡婷表示，目前已經在計劃等金曲獎忙完後，要帶父母出國，進行家族孝親旅遊，好好補償那段奶奶、外婆過世期間，全家籠罩在醫院與生死離別陰霾下的艱難時光。

至於外界關心不到一個月後即將登場的金曲獎戰袍準備得如何？陳怡婷預告，這次為了力拼紅毯五美，禮服尺度將會是出道以來最大，放話「會很辣、戰袍可能只有一塊布，該露的都會露，我會把我的『長輩』（指胸部）請出來。」一旁的曾瑋中聽聞則打趣笑說：「妳是要帶『長輩』來金曲獎家族旅遊嗎？」



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