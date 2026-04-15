一級爆破士李貞秀狂轟猛炸 她批黃國昌又問A答B！遇到壞人怕了？錄音檔快拿出來！

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詹凌瑀痛批，黃國昌被李貞秀狂轟猛炸，今天被問到又在問A答B，「錄音檔快拿出來啊！臭俗辣！」 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨中評會日前開除中配立委李貞秀黨籍，李貞秀上政論節目開轟，黨主席黃國昌是偽君子、一派胡言、吃人夠夠，要求公布完整錄音檔，黃國昌今（15）日對此回應，不會花太多時間處理李貞的謾罵。對此，媒體人詹凌瑀痛批，黃國昌被李貞秀狂轟猛炸，今天被問到又在問A答B，「錄音檔快拿出來啊！臭俗辣！」

針對李貞秀上節目開撕民眾黨，黃國昌今天在記者會回應，自己不會花太多時間處理李貞秀一連串的謾罵，還批李貞秀和攻擊中配的名嘴們同台，沒有利用機會捍衛中配參政權。

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至於是否公布完整錄音黨，黃國昌說，完整會議記錄已交給中評會，而從李貞秀自己講過的話就知道，她前後矛盾「一開始不是說沒有？後來承認有了？這麼簡單的事實，真的不用浪費這麼多時間」。

對此，詹凌瑀發文提及，黃國昌被一級爆破士李貞秀狂轟猛炸，今天記者會被問到，「一個屁都不敢放，也不敢再扯李貞秀就是要錢，只有很俗辣的說很遺憾、她去綠媒，又在那邊問A答B，又在扯綠媒之前排擠中配」。

詹凌瑀痛批，黃國昌最噁心的就是，他說「我對曾經的同志都不會說事實以外的評論」，她直言，「你過去對時代力量被你看不順眼的人是怎麼霸凌人家、怎麼放話抹黑人家，敢不敢出來承認？」，現在碰到真正的壞人知道要怕了！繼續啊！「我就想看黃國昌現世報」。

詹凌瑀喊話，黃國昌不是最愛講公開透明、最愛什麼都直播，李貞秀叫你拿出錄音檔怎麼不敢拿？「快拿出來啊！臭俗辣！」

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