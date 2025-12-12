一級能效熱水器、洗碗機自動開門掀話題
財經中心／綜合報導
主打安全、節能的熱水器，加上排氣溫度明顯降低，13公升的規格特別符合中南部家庭，不少家庭主婦、"煮夫"們都湧到海爾廚衛攤位前，搶著詢問，一起來看看。
海爾廚衛技術部經理鄭為勻：「小藍瓶就是裝在，燃氣熱水器的進水的地方。」
小小藍瓶子，掛在一級能效燃氣熱水器上，民眾忍不住到海爾廚衛攤位前詢問，這罐小藍瓶，能過掉水中多餘氯氣，皮膚和髮質不再被水質影響。
海爾廚衛技術部經理鄭為勻：「今天可以把這個東西直接放在浴室，就可以直接去調溫。」
熱水器熱效率一口氣衝上90%。（圖／民視財經網）
冬天來臨，在浴室就能調整水溫，這台熱水器熱效率一口氣衝上90%，家庭主婦和家庭煮夫們，忍不住湧到攤位前詢問。
海爾廚衛技術部經理鄭為勻：「一級能效做到只有50度，排氣溫度也相對安全很多，13公升的需求基本上在中南部，因為長期都是屬於，很酷熱很炙熱的一些季節，在台灣13公升是有需求。」
海爾廚衛有效省電變頻水泵、分層清洗，自動開門烘乾。（圖／民視財經網）
安全是民眾選家電首要考量，省時方便更是現代人忙碌首選。海爾廚衛有效省電變頻水泵、分層清洗，自動開門烘乾，家中大朋友小朋友都能操作，專家分析不少人安裝洗碗機，很講究規格。
海爾廚衛技術部經理鄭為勻：「它就是符合台灣落地烘碗機的尺寸，可以直接完全汰換，也不用去更改我們櫃體的尺寸，AI智能洗就是它會去用水，沖過你現在的碗盤，然後裡面有一個油汙感測。」
還有還有這台AI抽油煙機，一打開。油煙通通被吸到機器中，清洗方便，也是民眾考量因素之一海爾廚衛瞄準換機潮，民眾也把握時機撿便宜。
