素人也能變主角！讓你的臺北故事躍上大螢幕

▲「我眼中的臺北味」得獎創作者齊聚，分享用影像記錄臺北生活的感動。(圖/臺北市觀傳局提供)

[NOWnews今日新聞] 走在臺北街頭，處處都有讓人忍不住佇足的風景。有人記錄巷口老店迷人的味道，有人拍下和親友的趣味日常，也有人透過鏡頭留下城市每一個改變的瞬間。這些看似平凡的生活片段，是每個人藉由影像，一點一滴譜寫出的「臺北樣子」。臺北市政府觀光傳播局近年持續推動影像徵選與培力活動，就是希望鼓勵更多市民不只是當觀眾，更能「自己拍、自己說」，用影像說出自己在這座城市發掘的故事，而觀傳局更將活動與臺北市公用頻道結合，讓這些作品能和更多人分享。

▌拍片不只是專業者的事，有心你也可以

自2023年起，觀傳局每年以「城市文化」與「市民生活」為主題，規劃不同方向的影片徵選活動。從最早的「捕捉臺北光景」到「我的松山映像」，再到今年的「我眼中的臺北味」，主題年年不同，卻始終鼓勵市民用影像記錄生活，分享自己眼中的臺北。

但很多人一聽到拍影片就望之卻步，會覺得那是專業影像工作者的事，怕自己拍得不好看、沒人看。其實只要一支手機或一台相機，和一雙善於發現與觀察的眼睛，每個人都能成為臺北生活的紀錄者。這些影片不追求華麗技巧，更重視真實、溫度與觀點，讓城市的樣貌來自市民的日常，更多元且在地。

「我眼中的臺北味」已於 11 月完成頒獎，參賽作品從飲食文化出發，有人拍市場小吃，有人記錄家族餐桌的回憶，也有人用味道串起不同世代的故事，呈現出臺北多元又溫暖的一面。

▌分享別人不知道的臺北，展現跨世代多元精彩

觀傳局不僅自辦影片徵選，也與「社團法人臺北市有線電視公用頻道協會」共同舉辦「臺北有影3」推廣活動，除了影片徵選外，更結合一系列推廣活動，不怕你來，只怕你不拍。

相較於主題式徵選，「臺北有影3」題材更加自由，作品內容涵蓋社區生活、城市記憶、個人生命故事等，不少參賽者是第一次嘗試拍片，也有長輩與銀髮族用影像分享人生觀察；其中，非劇情組首獎作品《新臺北》，以貼近日常的視角，描繪城市中的心味道，不僅展現影像創作的成熟度，更帶大家看見自己所不知道的臺北。

◼《新臺北》影片連結觀賞：https://www.youtube.com/watch?v=FxFx0Whb_6M

▲2025「臺北有影3」頒獎典禮，見證市民影像創作成果。（圖／臺北市觀傳局提供）

▲記錄新住民飲食文化與臺北市在地生活交融的《新臺北》，榮獲臺北有影3非劇情組首獎。(圖/臺北市觀傳局提供)

▌不只拍給自己看，你的故事還有機會上電視

相較於一次性的比賽成果，精心製作的珍貴作品、影像能否被更多人看見，往往是影像創作者延續熱情的關鍵。對於臺北市民來說，臺北市公用頻道CH3就是讓市民精彩作品被看見的重要舞臺。

臺北市公用頻道CH3由「社團法人臺北市有線電視公用頻道協會」負責管理，集結學者與專業人士，並與凱擘、中嘉、聯維、北都等有線電視系統業者合作營運。不同於商業頻道，CH3是一個免費播映的平臺，只要依規定申請，就能讓自己製作的節目在頻道上播放，與更多市民分享。

公用頻道的角色與任務不只是播放影片而已，最重要的是讓多元聲音有發聲的平臺。不論你是學生、上班族、家庭主婦，甚至是樂齡長者，都能透過影像說出自己的故事，透過這個管道被大家看見，讓臺北的樣貌不再只有單一版本，而是來自不同年齡、背景與生活經驗的集合。

▲影像工作坊學員實地體驗拍攝設備，享受用影像說故事的樂趣。(圖/臺北市觀傳局提供)

▌系列活動手把手教學，就等你來開拍

除了影片徵選，觀傳局與臺北市公用頻道協會每年也規劃一系列影像培力活動，包括免費影像課程、工作坊、創作者分享等，降低學習門檻，讓有興趣的市民都能一步步學會拍、剪、說故事。近年更積極與社區大學、NGO團體合作，增設社區大學獎、樂齡創作獎，鼓勵不同族群參與，希望影像創作不只是短暫活動，而能走進彼此生活，成為共享城市、促進理解的一種方式。

觀傳局表示，雖然今年「我眼中的臺北味」影片徵選及「臺北有影3」系列活動已經結束，但新一年度的活動也即將著手規劃，請市民朋友拭目以待，踴躍參加！你有想和大家分享的故事嗎？一起加入拍片的行列，創作屬於自己的臺北映像，讓這座城市的溫度和生命力，透過你獨特的觀點，被更多人看見。

▲專業講師帶領學員從零開始學影像製作，讓人人都能透過影像傳達想展現的臺北故事。(圖/臺北市觀傳局提供)

◼「我眼中的臺北味」參賽及得獎影片請見官方網站

https://2025videocompetiti.wixstudio.com/taipei2025

◼台北市公用頻道3官網

https://www.pac.org.tw/

