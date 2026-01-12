素人台語專輯融合東西樂器如白菜滷 台美人攜手演出

（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）旅美23年的李欣怡去年實現製作音樂專輯的夢想，她今天攜手台灣及美國樂手共同演出，呈現融合東西方樂器改編的台語經典老歌，有如「白菜滷」，配料豐富卻又無違和；活動也邀請學習中文的美國人助陣，以中文介紹曲目。

「胡聲拍仔」（Formosan Groove）專輯由李欣怡（藝名為rufusion）製作，二胡演奏家林維洋、陳正倫共同參與。非音樂科班出身的李欣怡想告訴大家，「素人也可以做專輯」，同時希望透過改編台語經典老歌並融入多種不同樂風，傳遞台灣文化。

她今天攜手台灣、美國樂手，在位於馬里蘭州的華府台灣學校進行「台灣音樂文化教育與跨文化交流展演」，呈現收錄於專輯中的部分歌曲，包括「港邊惜別」、「桃花過渡」等台語老歌。

談及製作專輯的初衷，李欣怡會後接受中央社記者訪問表示，「想讓更多人認識台灣古早美好的音樂」。現在台灣老歌改編版權非常難取得，她花了4年的時間，在好友協助下，才取得改編權。

同時，她也希望賦予經典老歌新的色彩，以西方元素結合台灣傳統樂器二胡，融合東西方樂器來呈現曲目。

李欣怡表示，「胡聲拍仔」收錄7首作品的基調為新爵士演奏曲，並融合現代電子樂、R&B、拉丁、爵士、流行及新靈魂樂等多種不同樂風，例如「港邊惜別」就混合多達12種不同風格的節奏。

專輯中每首樂曲都能在有些熟悉的旋律中，聽到不同的驚喜，有時爵士、有時搖滾，時而傳統、時而現代。她形容，「就好像老台菜白菜滷」，豐富配料有如不同的樂器或不同的樂風，各自獨特卻又無違和。

為此，今天活動現場特地準備白菜滷，讓參與民眾除了體驗一場音樂饗宴，也有機會品嚐台式美食。

活動還邀請台灣華語文學習中心學生一同助陣，以中文介紹每首表演曲目。華府台灣學校是台灣華語文學習中心其中一個據點。

負責介紹「港邊惜別」的李娜莎（Vanessa Calabanv）受訪表示，感謝台灣學校讓她有這個經驗，她很喜歡學習台灣文化，覺得台灣音樂很美。為了準備這次的台語歌曲介紹，她上週每天花20、30分鐘準備；必須學習新的字彙來描述音樂，這是她覺得最困難的部分。

另一名學生金姵妮（Ebony Jackson Clark）則說，要唸出台語歌名是最難的部分。談及學習中文的緣由，她說，小時候自己最好的朋友來自台灣，因此她對台灣產生很多興趣，也認為中文是很有用的語言。

台裔美國人葉美林（Frances Yeh）表示，自己對台灣文化很感興趣，大概花了一週的時間為今天做準備，每天差不多30分鐘；歌曲介紹內容有很多新的字彙，「所以比較難」。

李欣怡說，透過這次活動希望讓美國主流社會及台灣華語文學習中心學生認識更多台灣好聽的音樂，未來會安排更多在主流市場上的演奏機會。下一場計劃結合台灣音樂和黑人音樂，2月是美國的黑人歷史月、也是台灣農曆新年，「應該算滿有趣的音樂活動」。

她認為，台灣文化要打進美國社會，必須先認識美國文化跟其他族群的文化，才能增加互相了解，這也反映了她專輯強調「融合」的中心思想。（編輯：陳承功）1150112