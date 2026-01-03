素人翻轉命運！洪成昌新作《大咖時代》開鏡 林子閎、蔡瑞雪擔綱主演

[FTNN新聞網]娛樂中心／台北報導

獨立製片導演洪成昌電影新作《大咖時代》今（3）日開鏡拍攝，擔綱主演的林子閎、蔡瑞雪、陳佑俊、安婕希，及資深演員陸一龍、班鐵翔都出席開鏡儀式。《大咖時代》由牧風創略電影有限公司出品、洪成昌編劇導演、郭峻良擔任製片人，歷經5年時間籌備後正式開鏡，預計10月底全國院線上映。

洪成昌導演（右三）電影《大咖時代》開鏡，主要演員林子閎（右二）、蔡瑞雪（左三）、陳佑俊（右一）、安婕希（右二）、嘉莉（右三）都出席參加。（圖／牧風創略電影有限公司提供）

洪成昌導演的電影《大咖時代》描繪素人翻身變大咖的歷程，等人給舞台，不如自己搭舞台！洪成昌說：「 一位窮困的素人演員，當所有演藝希望都全數破滅後，他決定自編、自導自己的電影，在歷經詐騙、眾人嘲笑與拒絕中，他摸索出一條用知識變現來打造電影的眾籌與行銷的模式。最終，他不僅打造了自己的電影舞台，也幫助了更多的基層人士跨越思維框架，翻轉命運！」洪成昌導演邀請觀眾朋友 2026 年一起見證夢想炸裂大銀幕的《大咖時代》！

《大咖時代》由林子閎和蔡瑞雪擔綱男女主角，林子閎在接受記者採訪時表示，當初看了劇本就覺得是這是一部很好的作品，因此決定要參加演出，蔡瑞雪則認為劇中女主角跟她個性很像，和導演面試時一拍即合，能夠參與演出她也感到相當開心「。這部電影也獲得多位資深演員助陣，包含陸一龍、王彩樺、陶傳正、班鐵翔、李全忠、傅傳傑、管謹宗、嘉莉、徐美玲，陣容堅強，精彩可期。

洪成昌電影《大咖時代》由林子閎和蔡瑞雪擔綱男女主角。（圖／牧風創略電影有限公司提供）

電影《大咖時代》有多位資深演員助陣洪成昌導演（中），包含李全忠（左一）、班鐵翔（左二）、傅傳傑（右二）、管謹宗（右一）。（圖／牧風創略電影有限公司提供）

洪成昌導演，國立臺灣藝術學院戲劇系畢業，影視作品從廣告、紀錄片、微電影、MV、院線電影，累積超過300部。2019年《盲人律師》電影，洪成昌獨立募資700萬元拍完，改編台灣史上最大的職災求償案—RCA工殤求償案，透過電影表達盲人在逆境中的奮鬥、堅持到底，以及追求公義的精神。劇中有母親對兒子的默默成全、為爭取公義的張力，以及人心的掙扎，從中探索生命的意義，「《盲人律師》同時具有商業娛樂、人性感動，與智識啟發，十分激勵人心，也屢獲國際影展肯定，榮獲Accolade全球電影競賽傑出劇情片獎，以及福爾摩沙國際電影獎傑出劇情長片獎。

洪成昌導演新作《大咖時代》如同過往作品，同時具有商業娛樂、人性感動，與智識啟發，片中描繪素人如何翻身大咖，導演也具體實踐於現實中，特別開放電影「臨時演員」與「少量台詞」角色給素人、或沒有演出經驗的朋友，來體驗演電影，並啟動「大咖自造計畫」，結果收到如雪片般的申請，電影還未開拍就引起熱烈迴響。

導演洪成昌電影新作《大咖時代》1月3日正式開鏡。（圖／牧風創略電影有限公司提供）

