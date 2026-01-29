「素媛案」惡狼趙斗淳再入獄！違規外出、破壞電子監控遭判8個月徒刑

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

電影《素媛》翻拍自南韓真實社會案件，惡狼趙斗淳於2008年性侵女童，導致其終生使用人工尿袋及肛門，遭判12年有期徒刑。但2020年趙斗淳刑滿出獄後，卻因多次違反規定外出、破壞電子監控，如今再度被判刑8個月。

趙斗淳刑滿出獄後因多次違反規定外出、破壞電子監控，如今再度被判刑8個月（圖／翻攝自YT）

根據《中央日報》報導，趙斗淳於去年3月下旬至6月初期間，多次在學童上下學時段未經許可擅自外出。依規定，他的外出限制時間為上午7時至9時、下午3時至6時，以及晚間9時至隔日清晨6時，期間趙斗淳甚至還破壞住家內的電子監控裝置。對此，法院於昨（28）日判處他8個月有期徒刑。

南韓檢方指出：「被告公然違反規則，給社區造成了極大的恐慌，而且他此前曾因類似違規行為受到處罰，此次又是累犯，必須予以考慮。」請求法庭判處趙斗淳2年有期徒刑並接受醫療監管。

據了解，趙斗淳自去年起出現疑似「譫妄」的精神障礙症狀，妻子離家後，目前由緩刑監督官提供生活物資並協助基本照護。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

