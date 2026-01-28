《素媛》兒童性侵犯72歲趙斗淳「再入獄」！5度違規擅離家門、毀損電子腳鐐 判刑8個月當庭拘留

《素媛》、趙斗淳。翻攝IMDb、서울경제

曾震驚韓國社會的電影《素媛》（소원，台灣譯為：《希望：為愛重生》）原型罪犯72歲趙斗淳（조두순），因在服刑期滿出獄後多次違反電子腳鐐的外出限制命令，並蓄意損毀居家監控設備，於2026年1月28日遭水原地方法院安山支院判處有期徒刑8個月，並當庭拘留。趙斗淳自2020年出獄後，雖然受到全天候監控，卻仍屢次挑戰法律底線，引發當地居民極度不安，法院此次裁定將其再次送回監獄，並附加治療監護處分。

趙斗淳再度入獄。翻攝SBS 뉴스 YouTube

蓄意破壞監控設備且五度無視禁令

根據法院調查，趙斗淳自去年3月至10月期間，先後五次在學生放學等敏感時段擅自離開位於京畿道安山市的住所。除了違規外出，他更在去年10月6日拔除居家監控裝置的電源插頭，企圖切斷與法務部保護觀察官的聯繫，甚至動用強大外力毀損電子腳鐐。檢察機關指出，趙斗淳的行為已造成當地社區民眾極度恐慌，在結案公判中曾建請判處有期徒刑2年。

法院裁定再犯風險高需接受治療監護

水原地方法院安山支院刑事第一庭審判長安孝承在判決中指出，趙斗淳過去已有違反外出限制受罰的前科，此次明知故犯且損毀電子監控裝置，責任重大。法官強調，電子裝置附著制度是為了保護國民免受犯罪侵害，趙斗淳的破壞行為對治安行政產生重大影響。然而，考量到被告部分違規外出時間較短，且鑑定其心理判斷能力低下，法院最終判處8個月徒刑，並下令將其收容於治療監護設施，強制接受精神治療。

趙斗淳法庭反應冷漠且詢問是否判刑

據現場媒體報導，趙斗淳在法庭上面對審判長詢問是否有話要說時，僅簡短回應「沒有」。在法官宣告判決結果後，他摘下助聽耳機並隨即轉向辯護律師詢問：「是判刑嗎？」展現出對法治的漠然態度。趙斗淳自2020年出獄以來，其生活動向一直是韓國治安焦點，此次再度入獄並接受治療監護，反映出司法體系正透過更嚴厲的監控與醫療介入，試圖降低其對社會的潛在威脅。

