《素媛》原型犯趙斗淳 屢在放學時間外出！傳精神惡化

南韓「人間惡魔」趙斗淳（조두순）於2008年性侵女童，出獄後，卻多次在小學放學期間外出。（示意圖／翻攝自Pexel）





南韓「人間惡魔」趙斗淳（조두순）於2008年性侵女童，導致終生使用人工尿袋及肛門，2020年刑滿出獄後，卻多次在小學放學期間外出，據了解，趙斗淳的妻子已離家。

根據韓媒《헬스조선》報導，趙斗淳在10月10日上午8點許，擅自離開住宅，所幸在門口把守的緩刑監督官立即將他攔下，緊急送回住處，據悉，今年3月至6月初，趙斗淳已於小學放學期間外出4次。

趙斗淳的外出時間限制為上午7點至9點和下午3點至6點，以及晚間9點至隔日早上6點，然而，去年6月在例行檢查中發現，其家中的電子監控裝置已遭破壞，趙斗淳因此因違反《電子設備安裝法》遭到起訴。

報導指出，趙斗淳自今年年初開始出現疑似「譫妄」的精神障礙症狀，原本與他同住的妻子於年初離家後，他便獨居至今，緩刑監督官每日早晚都會前往住所，提供生活物資並協助基本照護，並透露，「趙斗淳最近在宵禁期間從家門口出來，說『有人罵我』、『我要報警』，並表現出焦慮不安的情緒，導致不得不將其制服。」

回顧趙斗淳犯下的案件，事件發生於2008年12月，當時一名女童在上學的路上，遭到趙斗淳暴力毆打與性侵，最後造成女童終生使用人工尿袋及肛門，而案件還被翻拍成電影《素媛》（希望：為愛重生）。

