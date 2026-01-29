素質咧？「台灣隊長」陳盈駿遭中國球迷吐口水 妻火大怒批：沒水準

陳盈駿日前遭對手球迷惡意吐口水。圖／翻攝自微博

目前效力於CBA北京北汽隊的中華男籃當家後衛、「台灣隊長」陳盈駿，26日作客山西汾酒，在險勝對手退場時，竟遭到主場球迷惡意「吐口水」攻擊。現場畫面曝光後引發兩岸籃球圈譁然，紛紛痛批這種行為相當惡劣，連陳盈駿的妻子郭佳紋也不忍在社群發文開嗆。

🏀1分險勝卻變調！球迷球員走道「噴口水」叫囂

北京北汽於26日作客山西國投，陳盈駿展現大將之風，上場36分鐘獨拿14分、4籃板、6助攻、1抄截、1火鍋，率領球隊以87:86僅1分之差險勝，並送給對手3連敗。

但當陳盈駿與外援隊友杰曼（Eugene German）經過球員通道準備回休息室時，兩側看台上的山西球迷不僅情緒激動大聲叫囂，竟還有人由上而下惡意朝陳盈駿吐口水，陳盈駿當即顯露怒色，停下腳步抬頭望向觀眾席，並立刻向身旁的保全人員理論，但現場保全似乎未採取進一步的處置，令球員感到相當無奈。

🏀隊友雷蒙霸氣制止 妻郭佳紋痛批：請保有基本尊重

爭議畫面被錄下後立刻在網路上瘋傳，畫面中可見陳盈駿隊友雷蒙第一時間上前安撫陳盈駿，同時神情凝重地對著觀眾席大聲制止，「罵就罵了，罵了就得了，但不能吐口水！」展現力挺隊友的風範。

儘管陳盈駿本人尚未公開對外發聲，但妻子郭佳紋忍無可忍，在IG限時動態轉發相關消息並痛斥，「輸贏是一回事，吐口水真的太沒水準了吧！比賽可以有激情，但請保有基本尊重，吐口水真的不行。」此舉獲得大批球迷聲援，紛紛指責該名球迷的行為已逾越運動家精神的紅線。

🏀CBA啟動監管機制 恐面臨「無觀眾比賽」處分

針對此類脫序行為，網友指出若是在NBA，惡意攻擊球員的觀眾通常會被終身禁入球場。其實CBA本季為了維護聯賽形象，特別制定了《青少年友好型賽場記分制度》，針對賽場秩序與觀賽行為實行累積記分，一旦該主場的違規記分達標，聯盟將對球團執行限制觀賽區域、限制觀眾人數，最嚴重甚至會裁定「無觀眾比賽」。

對於陳盈駿這次遭到口水攻擊一事，CBA官方也做出最新裁罰，對於山西汾酒處以2萬人民幣（約9.1萬台幣）罰款、記3.75分，並要求山西汾酒俱樂部規範球迷觀賽行為，加強現場球迷引導及管理，對有挑釁、指責行為的觀賽人員嚴加制止。

此外，對於杰曼向球迷做出挑釁手勢，處以3萬人民幣（約13.7萬台幣）罰款。

