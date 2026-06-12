素還真教你「術還箴」！掌握精準麻醉時機、術後甦醒更穩定
「很多病人其實最怕的，不是麻醉當下，而是醒不過來。」臺北榮民總醫院麻醉部部主任丁乾坤醫師表示，這樣的焦慮幾乎存在於每一場手術之前，但在麻醉醫師眼中，手術從來不是「睡著再醒來」這麼簡單，而是一段從術前到術後，每一步都需要精準判斷的過程，目標是讓病人安全、舒適地完成手術。
手術並非從手術室開始！「術前3項評估」影響手術及術後恢復
麻醉的第一步，其實發生在病人還沒進手術室之前。丁乾坤醫師說明，麻醉團隊在術前會重點在於了解病人的整體狀況，提前找出可能影響手術安全與術後恢復的因素，術前3項主要評估包括：
麻醉風險評估
術前用藥與身體狀態調整
焦慮與心理安撫
他指出，有些病人因慢性病、用藥或抽菸習慣，需在術前先與醫療團隊討論用藥與生活形態調整；有些病人看似不緊張，但在術前失眠、進入手術室後心跳及血壓明顯偏高，顯示身體處於壓力狀態。 這些細節若能在術前提早掌握與調整，就能讓病人在最佳身體狀態下進入手術。
麻醉如下棋！身體暫時不動或順利醒來全看「落子時機」
麻醉手術中，醫療團隊會在病人進入手術室後，先進行基本監測，包括氧合 (氧氣供應與血液含氧量)、呼吸狀況、血液循環（心跳與血壓）及體溫，再依手術需求給予麻醉用藥，如止痛藥物、鎮靜藥物與肌肉鬆弛劑，讓病人在安全且穩定的狀態下完成手術。
麻醉過程中，最難的從來不是用藥本身，而是時機。丁乾坤醫師形容，這些判斷就像下棋，每一步都會影響後面局勢：什麼時候該讓肌肉放鬆、什麼時候該讓肌力恢復，都需要精準掌握。以術後逆轉及拔管為例，醫師必須判斷病人的肌肉力量與自主呼吸是否已回復到合適狀態，否則病人若太早恢復意識，肌力還沒恢復，可能無法穩定自主呼吸；回復太晚，病人意識清醒卻仍插管，則可能出現強烈不適。
精準麻醉OMT提升術後恢復品質 讓醫師「抓準逆轉時機」
丁乾坤醫師提到，過去這些判斷多半仰賴醫師經驗推估，但現在透過精準麻醉OMT，醫師可以即時掌握麻醉深度與肌肉狀態，讓決策有更明確的依據，並在合適時機搭配「專一逆轉劑」，解除肌肉鬆弛劑作用，幫助病人更快達到適合拔管與恢復自主呼吸的狀態，讓麻醉時機更準確。
透過這樣的麻醉管理方式，臨床上可觀察到病人在術後恢復上有以下改善：
術後3分鐘內快速恢復肌力與自主呼吸
噁心嘔吐發生率較低
某些術後併發症風險較低
整體恢復更穩定，住院天數減少
102歲患者術後清醒表達需求 精準麻醉降低術後風險
在麻醉甦醒過程中，有一項風險經常被忽略，丁乾坤醫師指出就是「譫妄」。他提到，部分病人在術後可能出現意識混亂、判斷力下降，甚至無法辨識人事物，有些甚至會扯掉針管，尤其在高齡患者中相當常見。
丁乾坤醫師分享，曾有一位102歲疝氣患者接受手術，若採傳統方式，術後出現譫妄的機率可能超過5成；但透過精準麻醉與逆轉劑的搭配，個案在恢復室前已完全清醒，甚至手術完成還沒到恢復室，就能意識清楚地表達術後想吃什麼了。由此顯示，精準麻醉管理帶來的差異，不只是幫助患者醒得快，更是醒得穩、醒得有品質。
素還真授麻醉安全秘訣 術前建議詢問「術還箴」
為提升民眾對麻醉安全與術後恢復的認知，台灣術後加速康復學會、台灣靜脈暨腸道營養醫學會攜手霹靂布袋戲人氣角色素還真，推出「術還箴」概念。「術還箴」代表的是ERAS（怡樂適）術後加速康復療程，強調從術前評估、術中麻醉與手術管理，到術後照護的整體銜接 。其中，精準麻醉OMT則是協助提升麻醉安全與甦醒品質的重要一環。
丁乾坤醫師認為，麻醉的核心從來沒有改變，就是在對的時機，做對的事。他強調，當監測更清楚、判斷更精準，甦醒就不再是一場不確定的過程，而是可以被掌握的一段流程。對病人而言，這樣的改變很直接，從擔心醒不來，到可以醒來，正是現代麻醉持續努力的方向。
下次面對手術麻醉前，不妨主動詢問醫師「我的手術可以用術還箴嗎？」，讓自己不只安全完成手術，也能更快回到原本的生活。
想進一步了解「術還箴」嗎？觀看丁乾坤醫師與素還真共同呈現的影音說明，幫助你在術前更完整掌握手術與麻醉規劃。
影音觀看：https://youtu.be/H7s4IHIsqf8
TW-XBR-02250 Jun/2026
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為素還真教你「術還箴」！掌握精準麻醉時機、術後甦醒更穩定
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