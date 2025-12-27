「素顏女神」前夫涉詐欺62億 詹浩禮「累犯」一審遭重判無期徒刑

詹浩禮（左起）與王麗坤於2022年離婚。翻攝温水續薄荷微博

曾以電視劇《美人心計》走紅、擁有「素顏女神」封號的中國女星王麗坤，其前夫詹浩禮涉嫌巨額詐騙案，於昨（26日）由北京市第二中級人民法院作出一審宣判。法院認定詹浩禮犯合同詐騙罪及行賄罪，且因其具備累犯身分，依法從重處罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

虛構學區房詐騙13.9億人民幣

根據法院判決資料顯示，詹浩禮在2019年至2022年間，虛構擁有北京學區房的回遷房項目，以此誘騙近200名購房者簽署協議並支付全額房款。經統計，涉案總金額高達13.9億元人民幣（約新台幣62億元）。詹浩禮在庭審中對罪行供認不諱，受害者中不乏耗盡畢生積蓄的家庭，此案在社會上引起極大關注。

曾有前科屬累犯遭加重刑責

法院調查發現，詹浩禮並非初犯，他曾於2005年因金融詐欺罪被判處有期徒刑6年。根據法律規定，詹浩禮在刑滿釋放後5年內再次犯下應判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬於「累犯」，必須依法從重處罰。法院最終裁定，詹浩禮合同詐騙罪處無期徒刑，行賄罪處有期徒刑12年，合併執行無期徒刑。

王麗坤演藝事業遭前夫拖累。翻攝王麗坤微博

贓款揮霍無度包括豪車及嫖娼

案件細節指出，詹浩禮將詐騙所得用於極其奢靡的生活。除了購買勞斯萊斯、法拉利等9輛名車，以及大量金條、名錶與限量版雪茄外，他更在庭上承認曾斥資數百萬人民幣用於嫖娼。儘管法院已拍賣其名下資產，但目前追回的金額僅約1億餘元人民幣，對於賠償近14億元的缺口仍是杯水車薪。

王麗坤低調離婚劃清界線

王麗坤與詹浩禮於2019年祕密登記結婚，隨後在2022年底詹浩禮因案被帶走調查。事發後，王麗坤工作室曾多次發布聲明澄清，強調王麗坤從未參與任何詐騙行為，亦未非法所得任何資產。據了解，王麗坤已於事發後低調與詹浩禮離婚。雖然法律上並未受牽連，但前夫的惡行仍對她的演藝形象造成了不小的衝擊。



