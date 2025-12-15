素顏好氣色靠這杯！趙露思蘋果水爆紅

女星趙露思。（圖：趙露思IG）

Threads 最近被一句話洗版：「你喝趙露思蘋果水了嗎？」隨著《許我耀眼》熱度狂飆，趙露思以「許妍」之姿再次回到大眾視野，不只演技在線，素顏狀態更讓粉絲狂驚呼：「怎麼皮膚比之前還亮？！」趙露思也不私藏，直接在直播裡公開「蘋果水」的小秘方。





原來，趙露思素顏好氣色不是天生滿分，而是「奶奶同款養生飲」撐起來的。她說每次身體比較虛、氣色差的時候，奶奶就會煮一壺暖呼呼的蘋果水給她喝，結果她自己也喝出心得，皮膚亮、氣色紅、整個人看起來精神超好。如今這個食譜被她一分享，瞬間引發大批粉絲試做，直接變成冬天最熱門的暖身飲。

廣告 廣告





趙露思蘋果水怎麼煮？養出紅潤臉色就是這麼簡單！





這杯喝起來不像茶，也不是甜湯，更像是「喝得進身體裡的溫柔補氣水」。重點是超級簡單，忙碌上班族也能輕鬆完成。





材料：

帶皮蘋果 1 顆

黃耆 3 片

去籽紅棗 3～4 顆

枸杞 一小把

麥冬 少許

水 600 ml





做法（２種）

鍋煮版（香味更濃）

蘋果洗淨切片，不去皮更香。

所有材料放入鍋中，加水 600 ml。

小火煮 10 分鐘即可飲用。





懶人沖泡版（上班族最愛）

將所有材料放入保溫杯，倒入熱水，悶泡 10～15 分鐘就能喝。

味道微甜不膩、帶點果香，再加上紅棗與黃耆的氣味，真的很有「奶奶熬給你補身體」的安心感。





不是每個人都適合喝！３類人要注意

雖然健康，但蘋果水並非人人都能無限續杯。





1. 容易上火、常口乾舌燥的人

黃耆、紅棗都有補氣效果，體質偏熱者可能越喝越燥。

👉 建議減量或少喝。

2. 血糖較高者

紅棗與蘋果含天然糖分，雖然不算真的「甜」，但長期大量飲用仍可能影響血糖。

👉 想喝可以，但不建議加糖、蜂蜜等額外甜味。

3. 感冒、喉嚨發炎中

枸杞偏溫熱，生病時喝反而可能不舒服。

👉 建議等身體恢復再喝。





蘋果水爆紅不是沒有原因——材料好取得、煮法超簡單、喝起來舒服不負擔，對常熬夜、氣色暗沉、手腳冰冷的人也很友善，難怪粉絲一喝就回不去了！這個冬天，你也可以喝一杯趙露思同款蘋果水，暖身暖心又暖臉色！



