素顏方文琳「單車環島10天」依舊美到被認出！粉絲激動喊「擋泥板女神」

〔記者蕭方綺／台北報導〕方文琳去年底和女兒齊薇、大哥、弟弟一同完成10天「單車環島」的難忘經歷，母女檔首度合體挑戰長達10天、總里程超過900公里的騎行行程，不只考驗體力，更留下滿滿家族回憶。她和女兒齊薇今受訪，談到10天走遍台灣，方文琳就算是素顏、戴上安全帽和墨鏡也難免被認出來，有次在南迴的壽峠遇到一名50多歲的大哥，瞬間變成小粉絲，激動稱她是「擋泥板女神」。

這位50幾歲的大哥看到方文琳變身小男孩，開心直喊：「天啊見到方文琳，這是我今天最開心的一天，是我的擋泥板女神。」後來下山，還立刻到便利商店買筆，把衣服脫下來，請方文琳簽名。對於「擋泥板女神」這稱呼，方文琳開心說：「自己有經過這樣年代滿好的，很後悔當時沒有保留下來，現在有復刻的擋泥板，但就不是以前那種味道。」齊薇則說小時候真的完全不知道媽媽以前有多紅，長大後聽身邊的人說，才知道她是大家都認識的明星。

談及環島，方文琳的家族成員幾乎人人愛運動，哥哥、弟弟不是爬山就是騎重機、跑步，自己會開始運動也是深受影響。某次與哥哥、弟弟聚餐，當天就拍板決定環島，立刻請哥哥幫忙牽線捷安特團隊。為了這趟旅程，方文琳提前兩、三個月開始訓練騎車，和當年備戰全馬一樣，越接近目標越懷疑人生，「會想說我幹嘛讓自己這麼累？但撐過去就好了。」

方文琳、女兒于齊薇今受訪聊環島。(記者潘少棠攝)

此次環島選擇電輔車，方文琳一開始還自信反問：「以我的體力需要嗎？」結果在最南端遇到強勁落山風，才慶幸有電輔車的重量與輔助，「我比較瘦小，不然真的會被吹倒。」方文琳還笑稱自己個性倔強，電輔車幾乎沒怎麼用電，「教練用兩顆電池，我一顆都還沒用完。」並提到出發前還翻了農民曆，確認「宜出遊」，果然一路天氣晴朗、風和日麗。

方文琳、女兒于齊薇今受訪聊環島。(記者潘少棠攝)

途中也發生驚險插曲，曾被流浪狗追逐，幸好教練反應快，棄車閃避，人平安無事。方文琳坦言自己非常怕狗，過去跑步時也曾遇過類似情況，甚至一度擔心「不會上新聞吧，被狗咬死」，從此學乖改開車到目的地再跑。

方文琳聊環島。(記者潘少棠攝)

除了和大哥、弟弟與女兒一起環島，86歲的媽媽也全程搭保母車陪伴，一路替大家加油打氣。原訂9天完成，最後乾脆多加一天，將原本嘉義直達高雄的150公里，拆成嘉義到台南，再一路玩美食、逛古城，「就是全家一起出遊。」

談到最美的一段路，她笑說「每一段都漂亮」，教練還特地帶大家走一般車輛進不去的小路，看見不一樣的台灣風景，更感受到沿途滿滿人情味，「很多人會請我們吃東西、跟我們打招呼，經過學校時，小朋友也會幫我們加油。」對她而言，環島不只是運動，更是家人相聚的珍貴時光。

至於齊薇陪媽媽騎車是否辛苦？她坦言一開始真的很硬，「平常騎10公里就很累，環島一天要100公里，怎麼可能？」練到鐵腿、隔天幾乎走不了路，但想到「整團我最年輕，怎麼能認輸」，最後還是咬牙撐完。但她因打工關係，只待了前4天和最後一天，反而捨不得結束。

